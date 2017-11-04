İşsiz Genç Dondurma Çubuğundan Porsche Kazandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ve işsiz olan Engin Yiğenoğlu, dondurmadan kazandığı Porsche'yi satmayı değil, mahallede takılmayı tercih etti.

Senelerdir merak etmişizdir, "Bu dondurma çubuklarından arabaları kazananlar kim?" diye. Gerçekten de insanlar bu arabaları kazanıyorlar. Ancak sanıyoruz aşırı vergiler veya farklı sebeplerden dolayı hızlıca sattıklarından dolayı biz hiç haberlerini okumuyoruz. Ancak bu sefer Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Engin Yiğenoğlu'na çıkan Porsche'yi haberlerde görebildik.

Çünkü işsiz ve aslında oldukça maddi sıkıntılarda olmasına rağmen Yiğenoğlu arabayı bir süre daha satma niyetinde olmadığı açıklamasıyla haberlere düştü. Porsche ile adeta "mahallede takılan" Yiğenoğlu'nun cesaretine biz açıkçası hayran kaldık. Çünkü her ne kadar arabanın vergilerinin büyük bir kısmını, çekilişi yapan dondurma şirketi ödemiş olsa da, vergi borçlarının %10'luk kısmını Yiğenoğlu ödeyecek.

Bu duruma bile yeterli parasal güçleri olmadığını ifade eden Yiğenoğlu, geriye kalan vergi borçları için kredi çekecek olan Yiğenoğlu'nun ise 525 bin tl değerindeki arabayı neden satmadığı ise çok garip. Hayatı boyunca hep lüks bir arabaya binmek istediğini ifade eden arkadaşa hayatta başarılar diliyoruz. Ayrıca 3 senedir de dondurma çubuklarındaki şifreyle inatla çekilişe katılıyormuş.

Siz ne düüünüyorsunuz? Size böyle bir araba çıksa satıp keyfinize mi bakardınız? Yoksa bu arkadaşın yaptığı gibi arabayla mahallenizde takılır mıydınız?