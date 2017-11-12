Dondurma Makinesi Çalışan McDonald's Şubesi Uygulaması

Ice Check, dondurma, milkshake v.b. krizlerde ilk başvuracağınız uygulama olacak.

McDonald’s menüsünden en çok sipariş verilecek iki temel şey vardır: Fransız patatesi ve dondurma. Milkshake krizine girdiğinizde başvuracağınız yegane mekanlardan biridir McDonald’s. Tabii dondurma makinesi çalışıyorsa.

İşte bu noktada imdadınıza koşacak yeni bir uygulama var artık! Size en yakın, makinesi çalışan McDonald’s şubesinin hangisi olduğunun bilgisini veren ‘Ice Check’ adlı bu uygulama, şimdilik sadece iOS cihazlarda çalışıyor.

The Verge’ün haberine göre uygulama, telefonunuzun GPS bilgisini ve diğer milkshake krizine girmiş kullanıcıların sağladıkları bilgileri kullanarak işlev görüyor. Yani, hangi makinenin çalışmadığının bilgisini veren diğer müşterilerin verdikleri bilgilere dayalı olarak hareket ediyorsunuz. Tabii burada size yakın olan kullanıcıların sağladıkları bilgiler baz alınıyor.

McDonald’s’ın çalışanları da uygulamaya veri girişi yapabilirler. Ama tabii onca yoğunluğun arasında bunu ne sıklıkla yaparlar, tartışılır.

Çalışan makinesi olan bir McDonald’s şubesi bulduğunuzda, uygulamanın adım adım gösterdiği rotayı takip ederek ilgili konuma ulaşabilir, milkshake randevusu vermek için gitmekte olduğunuz yerin bilgisini arkadaşlarınızla paylaşabilir, ve aynı zamanda diğer bazı seçkin satış noktalarının sundukları indirimleri de görüntüleyebilirsiniz.