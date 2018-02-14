Tesla Otomobiline Sığınan Adam Gece Boyunca 5 TL’ye Isındı!

Norveç, Kuzey Yarım Küre kış mevsimine girdiği zamanki soğuk havalarıyla tanınıyor. Norveçli Bjorn Nyland ise Tesla marka otomobiliyle çektiği ilginç olan videolarla isim yaptı. Kendisi bu kez -17 santigrat derecede bir geceyi Model X içinde geçirdi.

İnternette Tesla almak isteyip de alamayanların ilgisini çekecek pek çok içerik var. İnsanlar, henüz dev otomotiv şirketleri kadar aktif üretim yapamayan Tesla’yı her ülkede satın alamıyorlar. Belki ülkemiz ekonomisine göre pahalı gelebilir ancak Tesla otomobilleri, muadili olan benzinli otomobillere göre çok hesaplı. Diğer taraftan lüksünden de ödün vermiyor.

Norveç’te yaşayan ve internetteki Tesla merakınızı girecek birkaç videonun sahibi olan Bjorn Nyland, hem Model S hem de Model X araçlarının sahibi. Dolayısıyla bu araçların sunduğu hemen hemen her şeyle ilgili içerikler çekiyor.

Model X, Tesla’nın en geniş hacimli binek otomobili. Nyland ise bu arabayı sıcak ve kullanışlı bir otel odasına çevirmekle ilgili düşüncelerini gerçeğe dönüştürdüğü bir video yayınladı:

Gerçekten oldukça soğuk ve soğuk haricinde kupkuru Norveç havasının geceleri insan sağlığı açısından tehlikeli olduğu biliniyor. Arabasını Tesla’nın bir Supercharger şarj istasyonuna sabitleyen Bjorn, hava sıcaklığın -17 dereceye düştüğü o gecede güneşi araba içinde karşılamayı hedefledi. Range modunda klimaların daha az enerji tüketmesine olanak sağlayan Tesla otomobili, kış şartları için en uygun sıcaklık değeri olan 21 santigrat dereceyle araç içi sıcaklığı otomatik olarak belirliyor. Bjorn, aracın camlarını güneşliklerle kaplıyor ve ekstra izolasyon sağlıyor.

Normal şartlarda aynı deneyimi fosil yakıt kullanan bir araç içinde atlatmaya çalışsa, karbon monoksit zehirlenmesi geçirebileceğinden bahseden Bjorn, sabaha sağlıklı bir şekilde çıktı.

Haberlere göre Tesla, saatte 1.5 kW/s enerji tüketimi yapıyor. İçinde geçirilen 8 saatin ardından bu miktar, toplamda 56 kilometre yol yapmak ile aynı miktarda enerji harcıyor. Bu tutar, ülkemizdeki fiyatlara göre ortalama olarak 5.30 TL'ye denk geliyor.

5 TL’ye lüks bir otel odasında sabahlamayı kim istemez ki? Tesla bunu da vadediyor anlaşılan. Bakalım Bjorn’dan başka neler göreceğiz.