Eski Telefonlarla İlgili Hazırlanmış Eğlenceli 15 Caps

Günümüzde müthiş özelliklere sahip telefonlar kullanıyoruz, ama eski telefonlarla yaşadığımız anıları hala unutmuş değiliz.

Nokia 3310’u (tabii ki eskisinden bahsediyorum, yenisi değil) ya da Nokia N-Gage’i unutmak ne mümkün. O günleri hatırlıyorum da 3310’dan sonra çıkan bir Nokia modeli aldığımızda bünyelerde oluşan hava, şu anki iPhone 6S’den iPhone 7’ye ya da Galaxy S7’den Galaxy S8’e geçişteki yaşadıklarımızla neredeyse eş değerdi. Şimdi yeni bir telefon aldığımızda ‘iris tarayıcı özelliği var oğluum’ gibi cümleler kuruyorken, o dönem ‘zil sesini istediğim gibi değiştiriyorum, daha ne olsun’ diyorduk. Kısacası her ilk şeyin bıraktığı tat nasıl ki hafızalardan silinmiyorsa, aynı şey Nokia’nın bundan 15-20 yıl önce çıkardığı telefonlar için de geçerliydi. Şimdi o günleri anmak adına bu mutlu bayram gününde neşenize biraz daha neşe katmaya çalışacağımız bazı ‘caps’lerle sizleri baş başa bırakıyoruz.