iPhone X Satışları OLED Tedarikçisi Samsung'u Üzüyor

iPhone X ekranlarında kullanılan OLED ekranları temin eden Samsung, telefonun satışının beklenin altında olması nedeniyle OLED ekran üretiminde %10 oranında kısıtlamaya gitmek zorunda kaldı.

Bazı tahminlere göre iPhone X Aralık ayında en çok satan telefondu. Bu tahminler, Samsung' da dahil olmak üzere bir çok Apple rakibinin üzerinde yılbaşı öncesinde yüksek seviyeli cihazlar çıkarma noktasında baskı oluşturmuştu.Fakat Koreli firma bir yandan iPhone X'a karşı mücadele verirken, diğer yandan iPhone'ların OLED ekranlarını tedarik ettiği için Apple'ın olabildiğince satış yapmasını ummak gibi bir ikilem yaşamak zorunda kaldı. Fakat şu da bir gerçek ki, iPhone X tahmin edildiği kadar iyi satış gerçekleştiremediği için Samsung'un gelirlerini olumsuz yönde etkilemediği ortaya çıktı.

Galaxy S9'la ilgili daha önce çıkan söylentilere göre iPhone X'un varlığı, Samsung'u beklenenden çok daha önce çıkarmaya sevk etmişti. Daha sonra iPhone X satışlarının Galaxy satışlarını ciddi anlamda etkilemediği ortaya çıkınca, Samsung'un yeni modelinin çıkış tarihini Mart ayına kaydırmaya karar verdiğini öğrendik. Aynı zamanda Apple, iPhone X'a yönelik talepleri Yılbaşına kadar karşılamayı başarmış, Samsung'un stok yetersizliğinden faydalanmasının önüne geçmişti.

O tarihten bu yana iPhone X satışlarının beklentileri karşılamadığını, Apple'ın tedarikçilerdengelen siparişleri yakında kapatabileceğini duyduk. ETNews'in haberine göre Samsung' da bu sondan kurtulamayacak. iPhone X satışlarının bu denli yavaş ilerlemesi, Samsung'un A3 fabrikasında üretmekte olduğu OLED ekran miktarını Ocak ayı itibariyle%10 oranında azaltmak zorunda bıraktığı belirtiliyor haberde.

iPhone üreticisi firmanın, Samsung'un en iyi parça alıcısı olması nedeniyle özel bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. iPhone X'daki OLED ekran, Samsung'un özel indirimiyle Apple'a 110$'a satılıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan tahminlere göre Apple'ın 2018 yılı siparişleri, Samsung'un gelir hanesine 22 milyar dolar kadar bir gelir katkısında bulunacak. Bu oran, 23 milyon adet Galaxy Note 8 telefonu satmaya eşdeğer.