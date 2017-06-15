Dönüşümü Google Street View Tarafından Fotoğraflanmış 25 Yer

Google Street View geçtiğimiz günlerde 10 yaşına girdi. Elbette 2000 ve sonrası doğumlular için bu durum çok büyük anlam ifade etmiyor. Ne de olsa bu teknolojik dönüşüm çağının içine doğdular. Ancak bizim gibi bu büyük transformasyonu birebir gözlemleyen insanlar için “o kadar oldu mu?” dedirtecek bir olay. Dönüşüm demişken, insanlar ve teknoloji gibi şehirler de dönüşüyor. Var olan her şeyin verisini tutmak ve düzenlemek -ileriki yıllarda anlamlandıracağını da göreceğiz- amacını taşıyan Google; yaşadığımız şehirleri Google Street View ile gözlemliyor.
Brezilyalı bir şehir planlama kolektifi, Google’ın çektiği aynı yerlerin farklı tarihlerdeki fotoğraflarını düzenledi. Kollektif 2015’te Yuval Fogelson, Carolina Guido, Fernanda Mercês ve Rodolfo Macedo isimli dört kişi tarafından kurulmuş. Yaklaşık 3000 fotoğrafın bulunduğu galeri, 50’den farklı lokasyonu kapsıyor.
1- Ferenciektere, Budapeşte, Macaristan.
2- Cumberland St., Sidney, Avustralya
3- Times Square, New York City, Amerika Birleşik Devletleri
4- Moscow Zachatyevskiy per., Moskova, Rusya
5- Retsif Herbert Samuel St., Tel Aviv, İsrail
6- Praça Mauá, Rio de Janeiro, Brezilya
7- Van Gogh Walk, Londra, İngiltere
8- Krymskaya nab., Moskova, Rusya
9- Gwanggyo, Seul, Güney Kore
10- R. Barão de Campinas, São Paulo, Brezilya
11- Annie Alley, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri
12- Via Luca Beltrami, Milan, İtalya
13- Muscat St., Singapur
14- Osborne St., Auckland, Yeni Zelanda
15- Cogelsplein, Antwerpen, Belçika
16- R. Antonio de Albuquerque, Belo Horizonte, Brezilya
17- Gansevoort St., New York City, Amerika Birleşik Devletleri
18- Myeongdong-gil, Jung-gu, Seoul, Güney Kore
19- Csarnok tér, Budapeşte, Macaristan
20- Avenue Général Brosset, Lyon, Fransa