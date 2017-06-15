Dönüşümü Google Street View Tarafından Fotoğraflanmış 25 Yer

Google Street View, geçtiğimiz günlerde 10 yaşına girdi. Brezilyalı bir şehir planlama grubu ise Google'ın bazı şehirlerde farklı tarihlerde fotoğrafladığı kareleri birbiriyle karşılaştırdı ve şehirlerin dönüşümlerini anlatan bir koleksiyon hazırladı.

Google Street View geçtiğimiz günlerde 10 yaşına girdi. Elbette 2000 ve sonrası doğumlular için bu durum çok büyük anlam ifade etmiyor. Ne de olsa bu teknolojik dönüşüm çağının içine doğdular. Ancak bizim gibi bu büyük transformasyonu birebir gözlemleyen insanlar için “o kadar oldu mu?” dedirtecek bir olay. Dönüşüm demişken, insanlar ve teknoloji gibi şehirler de dönüşüyor. Var olan her şeyin verisini tutmak ve düzenlemek -ileriki yıllarda anlamlandıracağını da göreceğiz- amacını taşıyan Google; yaşadığımız şehirleri Google Street View ile gözlemliyor.

Brezilyalı bir şehir planlama kolektifi, Google’ın çektiği aynı yerlerin farklı tarihlerdeki fotoğraflarını düzenledi. Kollektif 2015’te Yuval Fogelson, Carolina Guido, Fernanda Mercês ve Rodolfo Macedo isimli dört kişi tarafından kurulmuş. Yaklaşık 3000 fotoğrafın bulunduğu galeri, 50’den farklı lokasyonu kapsıyor.

1- Ferenciektere, Budapeşte, Macaristan.

2- Cumberland St., Sidney, Avustralya

3- Times Square, New York City, Amerika Birleşik Devletleri

4- Moscow Zachatyevskiy per., Moskova, Rusya

5- Retsif Herbert Samuel St., Tel Aviv, İsrail

6- Praça Mauá, Rio de Janeiro, Brezilya

7- Van Gogh Walk, Londra, İngiltere

8- Krymskaya nab., Moskova, Rusya

9- Gwanggyo, Seul, Güney Kore

10- R. Barão de Campinas, São Paulo, Brezilya

11- Annie Alley, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri

12- Via Luca Beltrami, Milan, İtalya

13- Muscat St., Singapur

14- Osborne St., Auckland, Yeni Zelanda

15- Cogelsplein, Antwerpen, Belçika

16- R. Antonio de Albuquerque, Belo Horizonte, Brezilya

17- Gansevoort St., New York City, Amerika Birleşik Devletleri

18- Myeongdong-gil, Jung-gu, Seoul, Güney Kore

19- Csarnok tér, Budapeşte, Macaristan

20- Avenue Général Brosset, Lyon, Fransa