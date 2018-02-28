Doogee'den "Piyasada Ben de Varım!" Dedirten Tasarım

Doogee önümüzdeki bir kaç ay içerisinde piyasaya çıkaracağı telefonları ile adeta "Piyasada ben de varım" diyor.

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda, herkes gözünü Apple, Samsung, LG, Google ya da Huawei gibi birtakım tanınmış telefon üreticilerine dikiyor. Ancak adı kalabalık kitleler tarafından duyulmamış bir şirket olan Doogee'ye dikkat etmenin zamanı geldi.

Doogee (aslında doo-jee) Çinli bir şirkettir ve genellikle uygun bütçeli telefonlar üretir. Ancak büyüleyici olan durum, telefonların fiyat uygunluğunun yanı sıra firmanın popüler firmaların seviyesine geliyor olmasıdır.

Doogee geçen yaz adını, çıkardığı 3 tarafı uçtan uca ekranlı telefonu Mix ile duyurmuştu. Uçtan uca ekrana sahip olduklarını iddia edebilen sadece Samsung, LG ve Xiaomi gibi tanınmış firmalarken Doogee’nin pek çok telefon yapımcısının yapamayacağı telefon tasarımını başarmış olması etkileyiciydi.

Doogee V oldukça sınırlı bir kitleye sunulan Vivo X20 Plus UD modelinin ardından, ekrandan parmak izi okuma teknolojisine ait ikinci telefon olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın 6.21 inç büyüklüğünde ve 18:9 formatında olan ekranı, 2160×1080 piksel çözünürlük sunacak. Ön kısımda herhangi bir fiziksel tuş yer almazken, cihazda iPhone X modeliyle hayatımıza giren çentikli yapı kullanılıyor.

Cihazın arka kısmında 16 Megapiksel + 8 Megapiksel olmak üzere çift kamera kombinasyonuna ev sahipliği yapması bekleniyor. Arka kapağı cam yapıda olan cihaz, 4000 mAh kapasiteli bataryaya ve USB-C portuna sahip olacak.

Doogee Mix 4 bizim ilgimizi çeken diğer bir model. Şu an ülkemizde satısı olmayan cihaz selfie kamerası, kulaklık ve çeşitli sensörleri açığa çıkarmak için sürgülü mekanizma faktörüne sahip. Ayrıca bu telefon bize %98.9’luk ekran-gövde oranı sunması ile dikkatimizi çekenler arasına giriyor.

Bahsettiğimiz iki telefonun önümüzdeki birkaç ay içerisinde piyasaya çıkması bekleniyor. Büyük kitlelere hitap etmeseler bile firmanın yenilikler yapmayı ve kendini geliştirmeyi ihmal etmediğini görüyoruz. İlerleyen zamanlarda adını muhtemelen daha çok duyacağımız firma şans verilmeyi hak ediyor. Peki sizce önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak olan telefonlar alınabilir mi?