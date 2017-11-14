770 TL'lik 4 Kameralı Amiral Gemisi Doogee Mix 2

Doogee, amiral gemisi özelliklerine sahip fakat fiyatı giriş seviyesinden hallice olan yeni akıllı telefonu Mix 2'yi tanıttı.

2017 yılının akıllı telefon endüstrisindeki en büyük akımı şüphesiz ki 18:9 ‘çerçevesiz’ ekran tasarımları oldu. Bu tasarım anlayışı her ne kadar gerçekten çerçevesiz olmasa da eski tasarımlara göre çok daha iyi bir ekran/kasa oranı sunuyor.

Fakat çerçevesiz ekranların bir ‘moda’ haline gelmesinin en güzel tarafı, artık uygun fiyatlı akıllı telefonların da amiral gemileri kadar şık tasarımlara sahip oluyor olması. Yeni Doogee Mix 2 de 5.99 inç 18:9 ince çerçeveli ekranı ile bu tarife fazlası ile uyuyor. Üstelik 4060mAh bataryası ile gün içinde sizi yarı yolda bırakmıyor.

Arkada, 16MP ana ve 13MP ikincil telefoto kamerası bulunan Doogee Mix 2, amiral gemisi kalitesinde fotoğrafları uygun fiyatlı bir cihaz ile çekebilmenizi sağlıyor. Ayrıca 130 derecelik görüş açısı bulunan 8MP’lik iki selfie kamerası da grup fotoğraflarında kimsenin dışarıda kalmamasını sağlıyor.

Doogee Mix 2 Özellikler:

İşlemci: MediaTek Helio P25

RAM: 6 GB

Depolama: 64 GB

Ekran: 5.99 inç 18:9 Full HD+

Arka Kamera: 16MP birincil + 13 MP ikincil

Ön Kamera: 8MP birincil + 8MP ikincil

Batarya: 4060mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Siyah, altın ve mavi olmak üzere üç renk seçeneği bulunan Doogee Mix 2’nin ön sipariş fiyatı yalnızca 199 dolar (yaklaşık 770 TL). Cihazın normal satış fiyatı ise 299 dolar (1160 TL). Cihazın ön siparişleri 20 Kasım’da kapanıyor.