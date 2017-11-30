Esnek AMOLED Ekran, 8GB RAM'li Telefon Doogee Mix 3!

Doogee'nin üzerinde çalıştığı esnek ekran teknolojisi ilk meyvesini vermeye hazırlanıyor. Yeni Doogee Mix 3, 6 inçlik esnek AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak.

İlk iki Mix modeli ile adından fazlası ile söz ettirmeyi başaran Doogee, yeni modeli ile tüketicileri daha da fazla etkilemeyi hedefliyor. Mix ailesinin üçüncü üyesi olacak olan Doogee Mix 3, 6 inç boyutundaki esnek AMOLED ekranı, 8GB RAM’i ve 128 GB depolama alanı ile fiyat-performans telefonlarının kralı olabilir.

Doogee Mix 3, esnek ekranı sayesinde rakiplerine göre daha yüksek bir kontrast oranına sahip olacak. Bununla birlikte ekranda daha yüksek renk doygunluğu ve daha geniş bir renk aralığı olacak. Ayrıca ekran, ışığı daha az yansıtacak ve daha geniş bir açıdan görüş imkanı sağlayacak. En iyisi ise cihazın tamamı esnek yapıda olacağı için darbelere daha dayanıklı olacak.

Doogee Mix 3 Özellikler (Beklenen)

İşlemci: MediaTek Helio X30 veya P30

MediaTek Helio X30 veya P30 RAM: 8GB

8GB Depolama: 128GB

128GB Ekran: 6 inç Full HD+ AMOLED

6 inç Full HD+ AMOLED Arka Kamera: Bilinmiyor (çift kamera olacak)

Bilinmiyor (çift kamera olacak) Ön Kamera: Bilinmiyor (çift kamera olacak, 3D yüz tarama olacak)

Bilinmiyor (çift kamera olacak, 3D yüz tarama olacak) Batarya: Bilinmiyor(önceki modele yakın olacak)

Bilinmiyor(önceki modele yakın olacak) İşletim Sistemi: Android Oreo

Doogee Mix 3 hakkında henüz çok az bilgi bulunuyor olsa da cihazın esnek AMOLED ekranla piyasaya çıkacak olması, 3D yüz algılama ve çift ön kamera teknolojisi şimdiden tüketicilerin heyecanlanması için yeterli oluyor. Cihazın fiyatı hakkında henüz bir sızıntı olmasa da Mix 2’den (200 dolar) daha ucuz olması beklenmiyor.