Kızaklı yapısı sayesinde ön kamera ve ahize gibi üreticilere ekran çerçevesi ya da çentik bırakmayı zorunlu kılan donanımlarını ortadan kaldırmayı başaran Doogee Mix 4, %97'lik ekran/gövde oranı ile adeta şov yapıyor.

Günümüz akıllı telefonlarında en büyük trend, çerçevesiz ekran tasarım ve çift kamera teknolojisi olmuş durumda. Fakat gerçekten çerçevesiz bir ekran sunmayı başaran kaç akıllı telefon var? Gerçek şu ki ahize, ön kamera ve sensörler nedeni ile ekranın üzerinde bir çerçeve ya da çentik bulunması, neredeyse kaçınılmaz bir durum.

Fakat Çinli akıllı telefon üreticisi Doogee, yeni akıllı telefonu Mix 4’te ‘çerçevesiz’ olmaya en yakın tasarımı vaat ediyor. Ekranın önünde bulunan donanım birimleri için iki katlı kızaklı bir tasarım geliştiren Doogee, bu sayede %97 oranında ekran/gövde oranı sunan bir cihaz vadetmeyi başarıyor.

En nihayetinde Doogee Mix 4 bir kızaklı telefon, bu nedenle rakiplerine göre nispeten daha kalın. Bu farkın yalnızca birkaç milimetre olduğunu düşünürsek sunduğu kullanıcı deneyimi, bu küçük tasarım eksisini geride bırakacak diyebiliriz. Gelecek zaman kipi kullanıyoruz, çünkü Mix 4 henüz geliştirme aşamasında.

Fakat cihazın en çok öne çıkan özelliği olan kızaklı yapısını gösteren bir prototip, çoktan ortaya çıkmış durumda. Üstelik prototipte yer alan görsel, Doogee Mix 4’ün ekrana entegre parmak izi tarayıcıya sahip olacağını gösteriyor. Cihazın prototipini aşağıdaki videoda inceleyebilirsiniz.