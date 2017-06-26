Doogee Mix, yalnızca 170 dolarlık fiyatı ile Galaxy S8'de olmayan özellikleri bile içerisinde barındırıyor. Çift arka kameralı Doogee Mix, fütüristik tasarımıyla karşınızda.

2017’nin yeni telefon trendi, kuşkusuz çerçevesiz ekranlar oldu. Piyasaya çıkan tüm amiral gemileri, çerçevesiz ekranlara özen göstererek piyasaya yeni bir standart kazandırdılar. Bu telefonlar tasarım olarak harika gözükmelerinin yanı sıra çok yüksek fiyatlara satılıyorlar. İşte tam bu noktada Doogee Mix isimli yeni telefon bütün piyasayı sarsmak için geliyor. Neredeyse çerçevesiz ekranı ile muhteşem gözüken Doogee Mix, farklı tasarımı ile birlikte yalnızca 170 dolarlık(594 TL) bir fiyata sahip.

5.5 inçlik 720X1280 HD ekrana sahip telefonda, 4’ü 2.5 GHz’de çalışan diğer 4’ü ise 1.6 GHz hızda çalışan A53 çekirdeğini içeren MediaTek Helio P25 yonga seti bulunuyor.

Bu kadar ucuz bir telefon olmasına rağmen Galaxy S8’de bulunmayan çift arka kamera ile gelen Doogee Mix, birisi 16, diğeri 8MP olacak şekilde çift arka kamera bulunduracak.

Telefon tasarım konusunda diğer rakiplerinden çok daha farklı gözüküyor. Bütün sensörler ve ön kameraları telefonun alt kısmına yerleştiren Doogee, daha önce pek rastlamadığımız bir tasarımı ortaya çıkarmış.

Ön tarafında 5MP’lik bir kamera bulunduran telefonumuzda 4GB ve 6GB olacak şekilde iki farklı RAM seçeneği bulunurken, kullanıcılarına 64GB ve 128 GB depolama alanı imkanı sunuyor. Bu alan istenirse 128 GB’a kadar Micro SD kartla genişletilebiliyor.

Yine bu ekran ve özelliklere göre çok başarılı olduğunu düşündüğümüz 3.380 mAh batarya bulunduran Dooge Mix’in 27 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında 169,99 dolarlık promosyon fiyatı ile satışa sunulacağı açıklandı. Burada nakliye ve ithalat vergilerinin katılmadığını belirten yetkililerin tahminlere göre telefonun fiyatı 250 doları bulabilir. Eğer siz de ürünü satın almak isterseniz, ürünün resmi sayfasına girerek normalde 219 dolar olacak telefonu kampanya saatinin başlaması ile birlikte AliExpress üzerinden satın alabilirsiniz.

Sizce bu telefon satın alınır mı? Fiyat ve performans olarak vaat ettikleri hakkında neler düşünüyorsunuz?