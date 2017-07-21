DOOM, 6.66 Güncellemesi ile Bu Haftasonu Ücretsiz!

Doom, yeni gelen 6.66 güncellemesini kutlamak amacı ile oyunu denemek isteyen herkes için bu haftasonu oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

Doom'un 6.66 güncellemesi küçük bir şeytan. Güncelleme ile birlikte oyuncuların çok oyunculu moddaki ilerlemesi sıfırlanıyor. Ancak deneyimli oyucular, daha önce yukarılarda olduklarını gösteren bir rozet alacaklar.

Güncellemenin ardından oyuncuları, RNG'ye bağlı olmayan yeni bir çok oyunculu mod bekliyor olacak. Elbette yeni donanımları takmak için çeşitli zorlukları aşmanız ve gereksinimleri karşılamanız gerekecek. Oyuna para harcamaktan bıkanlar için en güzel olay, oyunun çok oyunculu DLC'sinin artık oyunun kendisine yerleştirilmiş olması. Yeni haritalara, zırh setlerine, silahlara ve şeytanlara erişebilirsiniz.

Güncellemeyle birlikte 'kill' bildirimleri de iyileştirilmiş durumda. 6.66 güncellemesi bu haftasonuna özel tüm platformlarda ücretsiz. Oyunu denedikten sonra beğenirseniz satın alabilirsiniz. Oyun, Xbox ve PS4 için Pazar Sabah 7:00'a, Steam'da ise Pazar 23:00'a kadar ücretsiz durumda olacak.