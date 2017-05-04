Bir Kimyasal Birleşik, Süper İnsanların Yolunu Açabilir

Bilim insanları tarafından kopyalanan ve insan vücudundaki bir kimyasal olması nedeniyle doping olarak kabul edilmeyen madde, geleceğin "süper insanlarının" yolunu açabilir.

Olimpiyatları izledikten sonra spor salonuna gitmek için büyük bir istek duyan herkes bilir; dayanıklılığı geliştirmek pek de kolay bir iş değildir. Ancak Kaliforniya'daki La Jolla'daki Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü'nde görevli bilim insanlarının yeni çalışması, bu tür bir dayanıklılığa kolayca ulaşılabileceğini gösteriyor. Testler şimdilik sadece fareler üzerinde gerçekleştirildi.

Çalışmada bilim insanları, farelere sekiz hafta boyunda GW1516 kimyasalı enjekte etti. Genellikle "GW" olarak kısaltılan bileşik, egzersiz ile işler hale gelen vücuttaki PPARD isimli bir proteini harekete geçirir. GW'yi edindikten sonra fareler, yorulma belirtileri göstermeden önce 270 dakika egzersiz tekerleğinde vakit geçirebildiler. Kimyasal almayan farelerde ise bu süre 160 dakika ile sınırlı kaldı.

Araştırma, “Cell Metabolism” dergisinin yeni sayısında yayınladı. Salk Enstitüsü'nden moleküler biyoloji uzmanı Weiwei Fan, Digital Trends'e "Çalışmamızı çok ilginç hale getiren iki önemli nokta var. Birincisi, egzersiz eğitiminin kasları şekillendirmesi ve dayanıklılığı artıran yeni bir mekanizmasının keşfedilmesidir. İkincisi ise hayvanlarda da bulunan kimyasal bir bileşiği kolayca kopyalayabilmemiz..." ifadelerini kullandı. Üstelik iddialara göre bu bileşik, diyabet hastalığı ihtimalini asgari seviyeye indirgiyor.