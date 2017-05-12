Dördü Bir Arada T-Shirt: Q-Shirt

Özellikle öğrencilerin, gençlerin inanılmaz sevebileceği bir t-shirt geliyor.

İtalyan firma Uztzu tarafından tasarlanan Q-Shirt, özellikle gençlerin yeni favorisi olacak bir özellik barındırmakta; 1 tshirt, içinde 4 farklı tshirt'ü barındırıyor. Yani bir başka şekilde şöyle anlatalım; tek bir Q-Shirt aldığınızda, aslında 4 tane farklı t-shirt almış oluyorsunuz.

Özellikle sık yolculuk eden insanların yaşadığı kıyafet sıkıntısı ya da -başta öğrenciler olmak üzere- tek yaşayan kişilerin belası olan kıyafet derdine bir çözüm bulmak isteyen Uztzu, çareyi 4 farklı t-shirt'ü tek bir yerde toplamakta bulmuş. Ön ve arka tarafı, tasarımları ile farklı iki t-shirt olarak kullanılabilen Q-Shirt, ayrıca içi dışına çevrilerek de, yine iki yüzü olacak şekilde giyilebilmekte. Bu durumda da ortaya dört ayrı tasarımlı, dört ayrı t-shirt çıkıyor.

Bir hafta kadar önce Kickstarter'a adım atan Q-Shirt, kısa sürede 40,000 euroya yakın bir fon toplayarak hedeflediği paraya ulaşmayı başarmış. Kaliteli yapısı sayesinde sürekli hava alarak giyen kişiyi bunaltmayan Q-Shirt, farklı seçeneklerde tanesi 59 dolardan satışa sunulmakta. Fakat şu an için t-shirt'ün Amerika dışına gönderilmediğini de belirtelim.