Doro 8020X isimli telefonda, diğer telefonlardan farklı olarak, kırmızı bir düğme yer alıyor. Düğme sayesinde, önceden belirlediğiniz kişilere telefonu hiç açmadan GPS bilgilerinizi yollayabiliyorsunuz.

Telefonları, genelde bazı önemli özelliklerine dikkat ederek satın alırız. Örneğin kadın kullanıcılar telefonun tasarımı, kamerası gibi özelliklerle daha fazla ilgilenirken, erkekler de daha çok sağlamlık, güç, işlevsellik gibi özelliklere dikkat ederler. Avrupa ve İngiltere’de(artık farklı belirtiliyor) mevcut olan Doro 8020X isimli telefon, daha farklı bir kesimin ihtiyacını karşılayacak.

Telefonun üzerinde yer alan kırmızı buton, kullanıcının zor anlarında yanlarında olmasını istedikleri kişilere anında ulaşabilmelerini sağlıyor. Telefon, üzerindeki kırmızı düğmeye bastığınızda önceden programlanmış 5 telefona bildirim yollar. Daha çok hayatı doruklarda yaşamayı seven ve onlarla birlikte olan olan kişilerin tercih edeceğini düşündüğümüz Doro 8020X yalnızca “tehlikeli” işlerde değil, her alanda kullanılabilir. Örneğin, çocuğunuza vererek kaybolduğunda veya tehlikeye düştüğünde tek bir kırmızı butonla anında yanında olabilirsiniz. Aynı şekilde hafıza sorunu yaşayan yakınlarınızın da bu düğme sayesinde, yardıma ihtiyacı olduklarında yanlarında olabilirsiniz.

İsveçli şirket Doro tarafından tasarlanan telefon, inşaat, tarım, sağlık bakımı, sosyal hizmet ve diğer “ağır” endüstrilerde çalışanlar içinde son derece uygun bir telefon. 30 dakikaya kadar su koruması, toza karşı dayanıklılık ve uzun süre yetecek bataryası bulunan telefonun diğer özellikleri hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.