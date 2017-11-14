Gionee S11 İçin Kısa Bir Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Gionee, 26 Kasım'da gerçekleşmesi beklenen tanıtım etkinliği öncesinde yeni modeli S11 için kısa bir tanıtım videosu yayınladı.

2002 yılında kurulmasına rağmen kısa sürede Çin’in en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri haline gelen Gionee, henüz resmi tanıtımını gerçekleştirmediği Gionee S11 modeli için kısa bir tanıtım videosu yayınladı.

Gionee, hazırladığı kısa videoda telefonun teknik detayları yerine ön plana çıkan iki özelliğine vurgu yapıyor; ince çerçeveli tasarım ve toplam dört kamera. Cihazın hem arkasında (16MP+5MP) hem de önünde (16MP+8MP) çift kamera teknolojisi bulunuyor.

Gionee S11 Özellikler:

İşlemci: MediaTek MT6763

RAM: 6GB

Depolama: 64GB

Ekran: 6 inç Full HD+ AMOLED

Arka Kamera: 16MP + 5MP

Ön Kamera: 16MP + 8MP

Batarya: 3.600mAh

Mavi, altın ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak Gionee S11’in fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor. Fakat beklentiler, cihazın uygun fiyatlı olacağı yönünde.