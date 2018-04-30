Muş'ta Beyin Dalgalarıyla Kontrol Edilen Araç Geliştirildi!

Muş Alparslan Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği okuyan dört öğrenci, kendilerini fazlasıyla etkileyen beyin dalgaları konusuna odaklanarak beyin dalgaları ile kontrol edilebilen bir araç geliştirdiler.

Muş Alparslan Üniversitesi’nde 4 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Yasin Gültop, Mehmet Mutlu, Mert Alkınoglu ve İbrahim Aydın, fizik dersi sırasında hocalarının anlatmış olduğu beyin dalgaları konusundan fazlasıyla etkilenerek beyin dalgalarıyla hareket edebilen portatif araç geliştirdiler.

Herhangi bir maddi destekleri olmayan öğrenciler, hiçbir kumanda kullanılmadan tamamen beyin dalgalarıyla hareket edebilen araç için toplam bin 300 TL harcadılar. Maddi olarak öğrencileri pek fazla zorlamayan aracın tamamlanması ise 3 ay gibi bir süre aldı. Fakat nihayet amaçlarına ulaşan öğrenciler, elde ettikleri sonuçtan memnun.

Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Mehmet Mutlu, aracın çalışma mekanizmasını anlatırken, ‘’Şasesini su borularıyla yaptığımız araçta bir ordino, motor şasesi ve altı motorumuz var. Aracımız için 200 satır kod yazdık. Beyinden salgılanan dört dalga ile araca odaklandığımız zaman ileri gitmesini sağlıyoruz. Kafamızda rakamlar düşündüğümüz zaman aracımız geri gidiyor. Durması için de rahatlamamız, yani bir şey düşünmemiz gerekiyor.’’ şeklinde konuştu.

Kafaya takılan sensörlerin beyin dalgalarını algılayarak araca yönlendirdiğini belirten Mutlu, ‘’Kodlar 'C Programlama' dilinde yazılmış olup araç üzerinde bulunan arduino hafızasında bulunuyor. Sensör tarafından toplanan beyin dalgaları bluetooth aracılığıyla araç üzerindeki arduinoya gönderiliyor, yazılan kodlar tarafından derlenerek araç yönlendiriliyor.’’ dedi.

Projelerini arkadaşlarına ilk anlattıklarında kendilerine gülündüğünü belirten Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi olan İbrahim Aydın ise projelerini geliştirmek için destek beklediklerini söyledi, ‘’Projemizi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) sunacağız. Geliştirmek için destek bekliyoruz.’’

Projede öğrencilere danışmanlık yapan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Mehmet Eşref Alkış ise beyin dalgalarıyla kontrol edilen araçların dünyada büyük ilgi gördüğünü dile getirirken, ‘’Beyin sürekli belli frekanslar üretiyor. Düşüncene göre frekanslar değişiyor. Aracın ileri gitmesini düşününce beyinde farklı bir frekans oluşuyor. Bunu cihaza tanıtıp ileri gitmesini düşündüğün zaman araç hareket etmeye başlıyor, bu şekilde çalışıyor.’’ dedi.

DÜZELTME: Haberimizde 300 bin TL olarak olarak belirtmiştik fakat ufak bir yanlışlık söz konusu. Doğrusu bin 300 TL olacak.