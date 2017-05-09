Dünya çapındaki ağlara açılan milyonlarca kullanıcı verisi ve sınırsız dosya paylaşımı, yani Torrent'in arkasında düşündüğünüzden daha basit bir mantık yatıyor.

Torrent, internet çağının -özellikle de son 7-8 yılın- en yaygın kullanılan araçlarından birisi. Çok büyük dosyaları sabit ve yüksek hızlarda sürekli ve ücretsiz olarak indirme lüksü, internetle haşır neşir olan her düzeyde kullanıcının ilgisini çekiyor.

Çoğumuzun The Pirate Bay, KickassTorrents ve Torrentz gibi siteleri kullandığı ve neredeyse tüm dünya tarafından kullanılan bu muhteşem uygulamanın arkasında nasıl bir çalışma mantığının olduğunu biliyor musunuz?

Bu konuda öncelikle "BitTorrent"in ne olduğunu bilmek önemlidir. Buradaki BitTorrent adıyla kasıt aklınıza gelen program değildir. O da adını doğrudan bu protokolden alır.

BitTorrent: İnternet üzerinden büyük miktarda dosya veya bilginin aktarımı için kullanılan P2P dosya paylaşımı için kullanılan bir protokoldür. Dosyalar, video klipler, TV şovları veya dijital ses gibi onlarca çeşit uzantıya sahip olabilirler. BitTorrent, büyük miktarda dosyayı daha küçük parçalara bölebilir ve farklı kaynaklar arasında hızlı geçişler yaparak indirme işleminizi sürekli hale getirir.

Her İndiren Kişi Aynı Zamanda Bir Kaynaktır:

Torrent'i kullanmak, kullanıcıların yalnızca kaynak server üzerinden değil, diğer kullanıcılardan da dosya çekmesini sağlar. Kısaca dosyayı indiren her kullanıcı daha indirme işlemi başladığı andan itibaren bir kaynak oluverir. Dosya indiren herkesin paylaşım yaptığı dönüşüm sistemi mantığı vardır.

Torrent istemcileri, kullanıcıların BitTorrent ağları üzerinden dosya almasına izin veriyor. Popüler torrent istemci programları olan uTorrent, BitLord ve Vuze bu dosyları transfer etmekle görevlilerdir.

Bu arada, torrent istemcilerinden bazı şeyleri indirmenin yasa dışı olduğunu unutmamak önemlidir. Ayrıca telif hakkıyla korunan içeriği paylaşmak da ciddi yaptırımları beraberinde getirir. Bir dosyayı paylaşmak için kullanılan programlar yasa dışı olmayabilirken, paylaşılan bilgiler yasal olarak elde edilemeyebilir.

Bilmeniz Gereken Torrent Terimleri: