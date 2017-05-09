Torrent, internet çağının -özellikle de son 7-8 yılın- en yaygın kullanılan araçlarından birisi. Çok büyük dosyaları sabit ve yüksek hızlarda sürekli ve ücretsiz olarak indirme lüksü, internetle haşır neşir olan her düzeyde kullanıcının ilgisini çekiyor.
Çoğumuzun The Pirate Bay, KickassTorrents ve Torrentz gibi siteleri kullandığı ve neredeyse tüm dünya tarafından kullanılan bu muhteşem uygulamanın arkasında nasıl bir çalışma mantığının olduğunu biliyor musunuz?
Bu konuda öncelikle "BitTorrent"in ne olduğunu bilmek önemlidir. Buradaki BitTorrent adıyla kasıt aklınıza gelen program değildir. O da adını doğrudan bu protokolden alır.
BitTorrent: İnternet üzerinden büyük miktarda dosya veya bilginin aktarımı için kullanılan P2P dosya paylaşımı için kullanılan bir protokoldür. Dosyalar, video klipler, TV şovları veya dijital ses gibi onlarca çeşit uzantıya sahip olabilirler. BitTorrent, büyük miktarda dosyayı daha küçük parçalara bölebilir ve farklı kaynaklar arasında hızlı geçişler yaparak indirme işleminizi sürekli hale getirir.
Her İndiren Kişi Aynı Zamanda Bir Kaynaktır:
Torrent'i kullanmak, kullanıcıların yalnızca kaynak server üzerinden değil, diğer kullanıcılardan da dosya çekmesini sağlar. Kısaca dosyayı indiren her kullanıcı daha indirme işlemi başladığı andan itibaren bir kaynak oluverir. Dosya indiren herkesin paylaşım yaptığı dönüşüm sistemi mantığı vardır.
Torrent istemcileri, kullanıcıların BitTorrent ağları üzerinden dosya almasına izin veriyor. Popüler torrent istemci programları olan uTorrent, BitLord ve Vuze bu dosyları transfer etmekle görevlilerdir.
Bu arada, torrent istemcilerinden bazı şeyleri indirmenin yasa dışı olduğunu unutmamak önemlidir. Ayrıca telif hakkıyla korunan içeriği paylaşmak da ciddi yaptırımları beraberinde getirir. Bir dosyayı paylaşmak için kullanılan programlar yasa dışı olmayabilirken, paylaşılan bilgiler yasal olarak elde edilemeyebilir.
Bilmeniz Gereken Torrent Terimleri:
- Seed: Kaynak anlamına gelir. Dosyanın tümüne sahip ve paylaşımda bulunduran kişilere seeder denir.
- Leech: Dosyayı çekenlere denir. Dosyayı çeken kişiler aynı zamanda dosyanın kısmi bir bölümüne sahip olduklarından Leecher diye anlırlar.
- Peer: Seed ve Leech in toplamına verilen isimdir.
- ReSeed: Daha önce indirilmiş bir Torrent ile çekilen dosyaların bir süre sonra tekrar "Seed etme" işlemine verilen isimdir. Bu işlem Hash kontrolü gerektirir. Torrent ile çekilen dosyaların en ufak bir değişikliğe bile uğramamış olmaları gerekmektedir.
- Hash: Torrent'in indikten sonra ve indirilen parçaların doğru olup olmadığını kontrolü için kullanılan bir Bütünlük Kontrolü'dür. Her Torrent'te, her dosya ve her parçada bulunur. Kullanıcı sadece Torrent'in genel Hash bilgisini görebilir. Hash bilgisi her Torrent'e farklı olduğundan aynı zamanda Torrent dosyasını da tanımlar.
- Tracker: Torrent'in bağlandığı basit bir sunucudur. Torrent'i çeken Peerler Tracker'e dosya hakkında bilgi gönderirler, Diğer Peerler ise Trackere bağlanarak kimde hangi dosyanın hangi parçalarının olduğunu öğrenirler. Tracker üzerinden kesinlikle dosya transferi gerçekleşmez, sadece kaynak paylaşılır. Kim ne kadar dosya çekti ve ne kadar yükledi gibi istatislik bilgilerini de barındırabilir.
- DHT: Distributed Hash Table'ın kısaltmasıdır. Peerlar arası kaynak paylaşımı diye özetleyebileceğimiz bir özelliktir. Tracker'den bağımsız kaynak bulma işini üstlenir. Private (özel) Tracker'larda kullanılmaması gerekmektedir.
- Download: Torrent sistemi aracılığı ile diğer kullanıcılardan dosya indirme işlemine verilen isimdir.
- Upload: Torrent sistemi aracılığı ile diğer kullanıcılara dosya gönderme işlemine verilen isim.