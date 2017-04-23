Dota 2'de Telefon Numarasını Doğrulamak Zorunlu Olacak

Valve tarafından yapılan açıklamaya göre telefon numarasını doğrulamayan Dota 2 oyuncuları dereceli maçlara giremeyecek.

Günümüzün en popüler e-spor oyunlarından biri olan MOBA türündeki Dota 2'de oyuncular sıklıkla deneyimli oyuncuların sıfırdan hesap açarak dereceli maçlarda girdiği mücadelelerin haksızlık olduğunu söylüyordu. Bu konuyla ilgili önlem almak isteyen Valve yetkilileri, Dota 2 oyuncularına dereceli maçlara gireiblmek için telefon numarası ile doğrulama zorunluluğu getirdi.

Yeni sistemle birlikte telefon numarasını Dota 2 hesabıyla eşleştirmeyen oyuncular dereceli maçlara giremeyecek. Valve yetkilileri bu yöntemin kesin çözüm olmasa da ortadaki haksızlığın ciddi anlamda azalacağını düşünüyor.

Elbette telefon numarası ile eşleştirilen hesaplarda telefon numarası değiştirilebilecek ancak Valve yetkilileri yeni uygulamanın daha da caydırıcı olabilmesi için eskiden bir hesapla eşleştirilen telefon numaralarının tekrar eşleştirilmesini engellemek için 3 ay boyunca eski numaraların tekrar hesapla eşleştirilmesini engelliyor. Böylelikle Dota 2, Valve'a göre daha adil bir oyun haline gelecek.