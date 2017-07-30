Efsane MOBA oyunlarından biri olan Dota 2’nin yeni güncellemesi, yeni oyuncuların her zaman güzel oyuncularla eşleştirildiğinden emin olmaya çalışacak.

9 Temmuz 2013’te piyasaya sürülen, Valve Corparation tarafından geliştirilen ve dağıtımı yapılan Dota 2 birçok MOBA oyunun abisi niteliğinde bir MOBA oyunudur. Son zamanlarda her ne kadar rakipleri karşısında biraz geriye düşmüş gibi görünse de hala dünya üzerinde azımsanmayacak bir oyuncu kitlesine sahiptir. Şimdi Dota 2’den muhteşem bir yenilik geliyor.

Yeni başlayanlar ilk 25 maçında yüksek davranış skorlarına sahip oyuncularla eşleşecekler. Burada yüksek davranış skorundan kasıt, sohbette ve oyunda sakin olmak, küfür etmek gibi bir davranış bozukluğundan uzak, karşısındaki oyuncuyu sinir hastası etmeyecek ve gerçekten oyunu öğrenmeye çalışan oyunculardır. Yani Dota 2 ekibi, öğrenmenin biraz daha az korkutucu görünmesi için ilk birkaç oyununuzda olumlu bir deneyimin önemini anlamış durumda.

Dota 2, diğer bazı oyunlar gibi birkaç saat içerisinde öğrenebileceğiniz bir oyundan çok daha uzak. Çünkü çok fazla mekanik, kombinasyon ve etkileşime sahip harika bir oyundur. Bu sebeple bu tarz güncellemelerin oyunun oynanmasına olumlu yönde katkısı muhakkak ki olacaktır. Çünkü öğrenilmesi zor bir oyun olduğundan insanlar oynamaktan korkuyorlardı. Sanırım artık takımınıza ve karşı takıma gelecek oyuncuların da durumu hemen hemen belli olduğundan, oyunu öğrenmek için harcayacağınız muhtemelen ilk 100 saatiniz daha az acı verecek.

