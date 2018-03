Karakterleri Canlandırıp Yüzünü Göstermeyen Aktör Doug Jones

Fantastik Dörtlü’de Gümüş Sörfçü, Star Trek: Discovery’de Saru gibi sevilen karakterleri canlandıran Doug Jones, şimdi de Oscar ödüllü filmin başrolünde yer aldı.

Hollywood’da bazı aktörler vardır, onların yüzünü göremesek de arkada birilerinin çok başarılı işler ortaya koyduğunu biliriz. Genelde görsel efekt ve makyajla değiştirilen sanatçılardan bahsediyorum. Andy Serkis’in Gollum’a hayat verip de herkesin ağzını açık bırakması gibi, Hollywood’da adını pek bilmediğiniz, ancak izlediğiniz filmlerin bir köşesinde sürekli rast geldiğiniz bir oyuncu var.

Doug Jones ismini daha önce hiçbir yerde duydunuz mu? Muhtemelen duymamışsınızdır, çünkü Hollywood’un yüksek bütçeli filmlerinde oynamasına rağmen kendi yüzünü görmek pek mümkün değil. Batman’dan Hellboy’a, Pan’in Labirenti’nden Star Trek: Discovery’e kadar pek çok projede yer alan Jones, sinema ve televizyon alanında sayısız başarıya imza atmış bir isim.

Dün gece “En İyi Film” oscar ödülünü alan The Shape of Water filminin başrollerinden biri olan Jones, başarılı hikayesine çok başarılı bir yapım daha eklemiş oldu. Jones’un The Shape of Water filmi dışında, zamanında sevilen Marvel karakterlerinden Silver Surfer’ı da canlandırdığını hatırlatalım. Klasik Fantastik Dörtlü’nün ikinci filminde yer alan Gümüş Sörfçü karakteri izleyenler tarafından fazlasıyla sevilmişti, ancak oynayan oyuncu bu sevgiden nasibini alamamıştı.

Eğer sizler de Doug Jones’u daha fazla tanımak istiyorsanız, YouTube’da kendisinin de yer aldığı hikaye videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.