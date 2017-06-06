Dövme Yaptırdıktan Sonra Denize Giren Adamı Bakteriler Yaktı

Dövme yaptırdıktan sonra ilk iki hafta denize girilmemesi gerekir. Bu ihtara uymayan adam, et yiyen bakteriler sonucunda enfeksiyon kaparak hayatını kaybetti.

Dövme yaptırdıktan sonra belirli bir zaman denize girilmemesi gibi uyarılar yapılır. Özellikle ilk haftalarda enfeksiyon kapmaması için yapılan bu ihtarlara uymayarak denize giren bir adam, et yiyen bakterilerden dolayı hayatını kaybetti.

31 yaşındaki adam Meksika Körfezi’nde yüzerken et yiyen bakteriler henüz yeni yaptırdığı dövmeye yapışarak, kısa sürede dövmeli tarafın enfeksiyon kapmasını sağladı. Denizin özellikle kıyı taraflarında çok görülen bu bakteriler, dövmeler dışında açık yaraları olan kişiler için de sorun teşkil ediyor. Kolera ile ilgili olan bu bakterilerin oluşturduğu enfekte yaralarda ölüm oranı %25 gibi çok ciddi bir oran.

Dövme yaptırdıktan sonra ilk iki hafta denize girilmemesi gerekiyor. Bu uyarıya uymayan 31 yaşındaki adam denize girdikten kısa süre sonra ateşle titremeye başladı ve dövmesi etrafında bir döküntü oluştu. İki gün sonra semptomlar çok daha kötüye gidince hastaneye giden dikkatsiz hastanın bacağı gözetim halindeyken morararak dövmenin olduğu yerlerde büyük açık yaralar oluşturmaya başladı.

Bağışıklık sistemi zarar gören hastanın organlarında işlev eksikliği yaşanmasına rağmen birkaç gün sonra düzeldi, ancak bakteri vücuda yayıldığı için iki ay sonra yoğun bakımda hayatını kaybetti. Araştırma raporunda hastanın yıllarca çok ağır içki içtiği ve bu nedenli kronik karaciğer hastalığına vurulduğu belirtiliyor. Vücudun direncini kıran bakteri, hastanın en zayıf organını iflas ettirdi ve hasta, 2 ayın ardından hayata gözlerini yumdu.

Enfeksiyonların önemine vurgu yapan doktorlar, normalde antibiyotik yardımıyla kolayca tedavi edilebilecek enfeksiyonların bazı durumlarda vücutta sepsiste gelişmesine bağlı olarak vücudun bağışıklık sistemini çökertebileceğini belirttiler.

Buradan biz de uyarıda bulunalım: Dövme ve açık yara gibi vücudun savunmasız olduğu zamanlarda çok daha dikkatli olunuz. Özellikle deniz kıyıları temiz görünseler de yeni yaptırılan bir dövme için bu temizlik, çok yüzeysel kalıyor.