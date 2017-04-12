Facebook reklamcılık politikalarını genişletiyor, mesajlaşma platformu Messenger uygulamasına da reklamlar getiriyor.

Facebook, bildiğimiz gibi bizim profil açmamızdan ya da 1,5 milyarı aşan üye sayısından dolaylı olarak para kazanıyor. Reklam verenlerin tercihi her zaman kitleyi elinde bulunduran uygulamalar oluyor. Firma şimdi de merkez uygulamasındaki reklam içeriklerini Messenger uygulamasına taşımaya hazırlanıyor. Mesajlaşma servisinde reklamlar kullanıcılar tarafından ne kadar hoş karşılanır bilinmez, ancak Facebook daha fazla para için kendini çok zorlamaya başladı.

Facebook'ta mesajlaşma ürünlerinin başında olan David Marcus, dün bir röportajda Recode'ya şunları söyledi: “Ödemeleri kesmeyeceğiz. Geleneksel olarak yaptığımız ve bizim için iyi bir iş olan bir şey varsa o da reklamcılıktır. Bu yüzden üzerinde durmaya devam edeceğiz”

Para kazanma süreci şirket için doğru bir çağrıya benziyor. Facebook'un 2016'daki ödemelerden, çoğunlukla kendi platformundaki oyunlardan yapılan satın alma işlemlerinden 753 milyon dolar kazandığı belirtiliyor. Bu arada, reklamcılık geçen yıl firmaya 27 milyar dolarlık bir getiri sağladı.

Son zamanlarda Snap atma özelliğine aşırı derecede takan Facebook, bu özelliği de reklam geçişleri için kullanmayı planlıyordu.