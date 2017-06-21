Türk Yapımı Rol Yapma Oyunu: Dr. Darkness

Babil Studios’un geliştirdiği rol yapma oyunu Dr. Darkness, sağlam grafikleri ve içine çeken ambiyansıyla mobil oyuncuların favori oyunlarından olacak.

3 ay gibi kısa bir zaman içerisinde geliştirilen Dr. Darkness, 10 harita ve 100 farklı bölümün bulunduğu, senaryolaştırılmış kurgusuyla oyuncuların ilgisini fazlasıyla çekeceğini düşündüğümüz bir mobil oyun.

Kısa süre içerisinde 15 binden fazla indirme rakamlarına ulaşan oyunda bir karakterin, kara büyücünün ürettiği canavarlarla olan destansı çatışmasını konu ediniyor. Hikaye modunun yanı sıra Zindan isimli farklı bir moda daha sahip olan Dr. Darkness, zindandan elde edilen kristallerle satın alma işlemini kolaylaştırıyor. Daha çok Brezilya, Katar ve Rusya gibi ülkelerden indirilen oyunun Türkiye pazarında da kendisine yer bulacağı tahmin ediliyor.

Dilerseniz uygulama içindeki satın alma seçeneklerinden de faydalanabileceğiniz Dr. Darkness, ödüllü video reklamlarıyla ücret ödemeye yanaşmayan oyunculara da hitap ediyor. Rol yapma oyunlarını sevenler için güzel bir alternatif olduğunu düşündüğümüz Dr. Darkness’in iOS ve Android platformları için indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.