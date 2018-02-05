Dünyaca ünlü Twitch yayıncısı "Dr Disrespect"in yayınlara dönmesiyle birlikte, oluşan trafiği kaldıramayan Twitch.com'a ulaşılamıyor.

Eğer Twitch.tv'de Playerunknown's Battlegrounds(PUBG) seyretmeyi sevenlerdenseniz "Dr Disrespect" adıyla bilinen Guy Beahm'ı tanımıyor olmanız çok zor. Özellikle de Twitch'in PUBG yayıncıları arasında da uluslararası sıralamalarda da izlenmelerde uzun bir süredir birinci sıralarda olan ünlü yayıncı bir süredir ailevi meselelerden dolayı yayınları bırakacağını açıklamıştı.

Eşini aldattığı için ailesine önem vermek istediğini söyleyen Beahm ile ilgili ise en son geçtiğimiz haftalarda, Twitter üzerinden yayınlara 5 Şubat 2018'de döneceği üzerine bir açıklama yaptığını duyduğumuzda haber almıştık. O gün geldi çattı ve bugün Beahm yayınlara döndü. Twitter üzerinden yayına bir saat kala attığı haber verme amaçlı gönderiden sonra ulaşılamayan Twitch'de şimdilik sorun düzelmiş gibi.

Oluşan yoğunluktan dolayı trafiği kaldıramayan site, resmen tabiri caizse "Yıkıldı". Tabii ki muhtemelen bir kaç saate düzelir. Ancak Twitch camiası tarafından epeyce sevilen yayıncının, bu şekilde dönmesi ihtişamına yakışır bir biçimde olmuş oldu. Bunun üzerine Dr Disrespect, Twitter üzerinden "Bozuldu @Twitch" yazdığı bir gönderi paylaştı.

Beahm'ın yayınları tüm hızıyla devam edecek gibi gözüküyor. Şimdilik Twitch'de düzelmişe benziyor. Eğer Dr Disrespect'in yayınlarına ulaşmak istiyorsanız, buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Beahm'ı takip ediyor musunuz?