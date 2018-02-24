Google tarafından yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte ‘Drive File Stream’ daha kullanışlı hale getirildi. Eklenen güncelleme sayesinde dosya önbelliğini herhangi bir dizine taşıyabilme özelliği geliyor.

Google geçen sene Windows 8’de OneDrive’a benzeyen ‘Drive File Stream’ adlı yeni uygulamasını kullanıcılarının beğenisine sundu. Ancak maalesef, Drive File Stream yalnızca G Suit kullanıcıları tarafından kullanılabilir olduğundan, bunu her kullanıcı deneyimleyemedi.

Eğer bir G Suite hesabına sahipseniz, File Stream daha da kullanışlı hale geldi. 23 Şubat günü kullanılmaya başlanan yeni güncelleştirme ile birlikte, dosya önbelleğini herhangi bir dizine (NTFS, APFS veya HFS+ kullanan sürücüler) taşıyabilme özelliği geldi. Dolayısıyla bu sayede yeriniz dolmaya başladığında, önbellek klasörünüzü harici bir klasöre veya ağ sürücüsüne taşıyabileceksiniz.

File Stream’ı daha güçlü hale getiren güncelleştirme ile beraber kullanıcılara kullanım kolaylığı da sağlanmış durumda. Diğer yeni güncellemeler arasında yükleme/ indirme hız sınırları, performans iyileştirmeleri ve dosya senkronizasyonu duraklatma gibi özelliklerde bulunuyor.

Kullanıcılar yakın zamanda yeni Drive güncellemesini deneyimleyerek fikirlerini çeşitli platformlarda sunacaklardır. Ancak biz güncellemenin ve eklenilen yeni özelliklerin yerinde bir karar olduğunu düşünüyoruz. Peki sizce Drive bunun dışında hangi özellikler barındırmalı?