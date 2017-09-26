Windows Phone'dan desteğini kesecek son insanlardan Bill Gates de rahatlığı Android'de bulanlardan oldu.

Kısa süre önce Bill Gates’in evinde Apple cihazlarını yasakladığıyla ilgili haberler duyuyorduk. Kendi ailesini Microsoft ürünleri kullanmak konusunda teşvik eden emekli milyarder, Fox News’daki yakın tarihli bir röportajında Android işletim sistemine sahip bir telefona geçtiğini açıkladı.

Uzun süreden beri hem kendisi hem de ailesi için Windows Phone kullanımını zorlayan Bill Gates, pazar günü Fox News’dan Chris Wallace ile yaptığı röportajda, “çok sayıda Microsoft yazılımı olan bir Android telefona geçtim” dedi.

Bu açıklamadan anladığımız kadarıyla Microsoft’un kendi mağazalarında satmaya başladığı Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition kullanmaya başlayan Bill Gates, inadından vazgeçerek telefon konusunda Android’e geçme kararı aldı.

Gates’in Android’e geçmesi, Apple’a karşı olan tutumunun devam ettiğini de gösteriyor. Yıllar boyunca sürekli rekabet ve dostluk içerisinde yollarına devam eden Microsoft ve Apple, bu inatlarından uzun yıllar vazgeçmeyecek gibi duruyor.

Fox News’in Bill Gates röportajında, ilgili bölümü aşağıdan izleyebilirsiniz.