Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı tarafından geliştirilen insansız drone gemi Sea Hunter, Amerikan Donanması'na teslim edildi.

Amerikan Donanması, geçtiğimiz yıllarda Savunma İleri Araştırma Projeleri (SİAP) Ajansı'ndan sipariş ettiği ve herhangi bir tayfası bulunmadan, uzaktan yönetilecek olan 'Sea Hunter' yani 'Deniz Avcısı' isimli gemiyi teslim aldı ve donanmasına kattı. Denizcilik Araştırmaları Ofisi ise şu an başka projelere hazırlanıyor.

Sea Hunter, şu an için herhangi bir aktif deniz operasyonuna katılmayacak ve ne zaman katılacağı da belli değil. Bununla birlikte bu yılın başlarında bir iki deneme operasyonuna katılabileceği konuşuluyor. Şu an için yapısında herangi bir silah bulunmayan Sea Hunter'ın ilk etapta keşif görevleri için kullanılması bekleniyor.

SİAP'dan Fred Kennedy, Amerika'nın denizdeki satranç tahtasındaki şahlarını piyonlarla değiştirmesinin önemli bir strateji olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte, günün birinde silahlarla donatıldığında da böyle bir gemiden korkulmasına gerek olmadığını ve bu tip bir geminin kontrolünde her zaman bir insanın bulunacağını belirtilmiş. Kim bilir; gelecekte insansız araçlarla yapılan savaşlara şahit olacağız belki de...