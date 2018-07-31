Son dönemlerin en işlevsel teknolojileri arasında yer alan drone’lar, şimdilerde etkileyici portre fotoğrafları çekmek için kullanılıyor.

Bazılarının hobi, bazılarının ise bir iş aracı olarak kullandığı drone’lar, eğer yaratıcı bir ruhunuz ve yetenekli bir yapınız varsa ellerinizde can bulabilir. Şehir planlamacılığı, bölge tespiti gibi kullanım alanlarının yanı sıra, düğün videosu ve fotoğrafçılığı için de kullanılan hava araçları, dahi bir fotoğrafçının zekası sayesinde ilginç görüntülere sahne oldu.

Büyük bir kaya, geniş bir gökyüzü ve deniz arka planlarını ele alarak yaratıcı ve bir o kadar da göz alıcı fotoğraflar ortaya çıkaran fotoğrafçı, özellikle nişanlı ve evli çiftlerin fotoğraflarını çektiğini belirtti. Drone’a eklediği bir ışık ile uçurumun kenarındaki insanları aydınlattığını, bu sayede de gece fotoğraflarında farkı yakaladığını söyleyen fotoğrafçı, ışığın derecesini de ayarlayabiliyor.

Deneyimleri sonucu sabah erken saatlerde daha etkili fotoğrafların ortaya çıktığını söyleyen fotoğraf sanatçısı, arkada çıkan kızıl ışığın resimlere ayrı bir hava kattığını bu sebeple de zaman olarak genellikle sabah 05:30’u seçtiklerini ayrıca açıkladı. Bu noktada sizler aşağıdaki içerikten fotoğrafçının videosunu izleyebilirsiniz.