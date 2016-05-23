Drone ile Harikalar Yaratan Fotoğrafçı!

Drone'a monte ettiği LED ışıklar ile oldukça etkileyici fotoğraflar çeken Reuben Wu, yaratıcı fikri sayesinde yeni bir akım başlatmış olabilir.

Reuben Wu, geceleri çektiği manzara fotoğrafları ile ünlenmiş bir fotoğrafçıdır. Drone’lara monte edilen LED’lerin kullanılmasının öncüsü olan Wu’nun projesi bu tekniği kullanarak yaratılmıştır. Wu, yakın bir zaman içersinde eserlerine yaratıcı bir dokunuş ekledi. Uzun pozlama tekniğini kullanan fotoğrafçı, manzara resimlerine farklı bir boyut kazandırdı.

Drone’a monte edilen LED’ler yardımı ile kayalıkların etrafında daireler çizen ve bunu fotoğraflayan Wu, “Daireler, peyzajları aydınlatmak için kullandığım Drone’un gerçek ışık yollarıdır.” dedi.

Fotoğrafçının kişisel Instagram sayfasında paylaştığı, yukarıdaki kısa videoda, drone’un kayalıkların üzerinde dairesel hareketler çizerek uçtuğunu görebiliriz. Eğer içerikte bahsettiğimiz Reuben Wu’nun diğer çalışmalarını merak ettiyseniz, fotoğrafçının web sitesini veya Instagram adresini ziyaret edebilirsiniz.

Oldukça etkileyici bir görünüm keşfeden fotoğrafçı, yeni bir akımın başlangıcını yapmış olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de fotoğraflar çok etkileyici değil mi?