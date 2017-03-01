Drone'la Bir Kadını 'Bayıltan' Adama 30 Gün Hapis Cezası!

Amerikalı bir adam, nasıl başardıysa yanlış Drone kullanımı vasıtasıyla bir kadını bayılttı ve birkaç gün hastanede tedavi görmesine neden oldu. Mahkeme, zanlıya 30 günlük hapis cezası verdi.

Drone tasarlayıp alım satış işlemi gerçekleştiren bir kişi, ihmalkarlığı nedeniyle 30 günlük hapis ve 500 dolar para cezasına çarptırıldı.

38 yaşındaki Paul Skinner, 2015 yılında kontrolden çıkan Drone cihazını her nasılsa bir kadının kafasına sertçe çarptırmayı başardı. Drone'un çarptığı kadın birkaç gün süreyle hastanede tedavi gördü ve şuuru kapalı kaldı. Yaklaşık 1.5 yıl süren davanın ardında 38 yaşındaki Paul Skinner, Seattle Belediye Mahkemesi Yargıcı Willie Gregory tarafından suçlu bulundu. Her ne kadar çarpışmanın kasıtlı olmadığı görüşünde birleşilse de Paul Skinner cezadan kurtulamadı.

Son birkaç yıldır ABD'de drone kaynaklı kazalar gerçekleşse ve bir dizi para cezası verilse bile, ilk kez bir hapis cezası veriliyor. İnsansız Araç Sistemleri Derneği Halkla İlişkiler Sekreter Yardımcısı Tom McMahon da karara benzer bir emsal hatırlayamadığını duyurdu.

Cezanın sebebi, drone uçuşunu düzenleyen birkaç kanun tasarısının son iki yıl içinde Kongre'den geçmesi. Washington'daki parlamenterler özellikle drone'ları hedef alan yeni düzenlemeler hazırlamak da istiyorlar, zira drone destekli bir terörist saldırıdan çekiniyorlar.

AUVSI Başkanı Brian P. Wynne ise The Tribune gazetesi ile paylaştığı bir mektupta, "Bu tür yasalar federal kanunlarda tutarsızlıklar yaratacak, yeniliği engelleyecek ve büyüyen insansız uçak sektörünü tehlikeye atacak." ifadelerini kullanıyor.