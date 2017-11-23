Yeni Görüntülere Göre, Apple Park Neredeyse Tamamlandı

Apple'ın devasa bir merkez yapmak için giriştiği Apple Park, neredeyse tamamlandı. Drone ile çekilen bu video, parkı en iyi şekilde gösteriyor.

Dünyanın en büyük şirketi Apple’ın adına yaraşır bir şekilde 175 dönümlü bir araziye yaptırdığı uzay gemisi görünümlü Apple Park, neredeyse tamamlanmak üzere. Cupertino kampüsü ismindeki Apple Park’ın çalışmaları uzun süreden beri devam ediyor. Tamamlandığında dünyanın en güzel mekanlarından birisi olacak bu devasa mimari yapı, çağımızın teknolojisi drone tarafından görüntülendi.

Bu Kasım ayında elde edilen görüntüler, ortada suyla dolu gölete kadar her şeyin tamamlandığını gösteriyor. Bunların dışında yakında tamamlanması beklenen açık hava yemek istasyonları, fitness merkezi ve manzarayı artıracak çeşitli yenilikler eklenecek.

Steve Jobs bugün bunları görseydi eminim çok mutlu olurdu. Her haliyle Apple’a yakışır bir genel merkez olacak Apple Park, Google’ın ünlü iş standartlarını yakalar mı bilmiyorum, ancak tasarım olarak beklenenden fazlasını verdiğini gönül rahatlığı ile söyleyebilirim.

Peki, Apple Park hakkında sizlerin düşünceleri nelerdir? Üstü tamamen güneş enerjisinden güç alacak şekilde tasarlanan kocaman yuvarlak bir bina ve ortasında yemyeşil ve doğa ile iç içe olabileceğiniz bir park...

Google, Apple gibi şirketlerin çalışma politikaları biraz daha farklı. Çalışmaktan ziyade “etkili çalışma” prensibini benimseyen firmalar, çalışanlarına daha özgür bir çalışma alanı sunmak istiyor. Sabah yatağınızdan kalktığınızda, severek gidebildiğiniz bir işe karşı veriminiz çok daha yüksek olmaz mıydı?