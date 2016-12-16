Drone'la Kaydedilen, İki Katil Balinanın Bir Yavru Köpek Balığını ‘Yediği’ Video

Bir drone kullanıcısı, kameralara nadir takılan bir görüntü elde etti. Videoda, iki yetişkin katil balinanın yavru bir köpek balığını yediği anlar görülüyor.

Slater Moore, bir profesyonel bir drone sürücüsü. Kaliforniya’daki Monterrey Körfezi üzerinde drone’la seyahate çıkan Moore, görüntülenmesi neredeyse imkansız olan bir olayla karşılaştı: İki yetişkin katil balina -yanlarında iki tane de yavruları var-, bir yavru köpek balığını yemekle meşgullerdi!

Katil balinaların denizin yüzeyinde görüntülenmesinin bile neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Moore, iki katil balinanın bir köpek balığına saldırdığını gördüğünde oldukça şaşırmış. Açık denizlerde görülen katil balinaların temel besinlerinin köpek balıkları ve kalamar olduğunu belirten Moore, bu canlılara kıyıya yakın kesimlerde rastlamanın bile bir mucize olduğunu söyledi.

Bilim insanları, yaşamını açık denizlerde sürdüren katil balinaların köpek balıklarını yediklerini önceden beri biliyorlardı. Çünkü deniz kıyısına vurmuş ölü katil balinaları incelediklerinde, midelerinden köpek balıklarına ait parçaların olduğunu keşfetmişler. Fakat National Geographic videolarında bile bu tür bir görüntüye rastlanmadığı söyleniyor.

Katil balinaların nefeslerini çok uzun süre tuttukları için denizin yüzeyinde çok nadir görüldüklerini söyleyen Moore’un kamerasına yansıyan bu etkileyici saldırı videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.