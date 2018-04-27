Hemen hemen herkesin ulaşabildiği ve kontrolsüz kullanımlarda büyük riskleri beraberinde getiren drone’ları durdurmak mümkün mü? HARP tarafından üretilen bir silah, drone’larla kontrol kumandasının arasında bağlantıyı kesen özel elektromanyetik sinyaller gönderiyor.

Drone’lar, son zamanlarda yüksek erişilebilirlik ve düşük maliyetleri sebebiyle yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Kolluk kuvvetlerinin yanı sıra ticari, hobi hatta terörizm maksatları ile uçuşlar yapılabilmektedir. Yapısal özellikleri sayesinde küçük bir alan kaplayan drone’lar, yüksek uçuş irtifaları sebebi ile tabanca ve tüfekler ile vurulması zor hedeflerdir. Özellikle miting, konser, stadyum ve benzeri halka açık etkinliklerde ateşli silahlarla durdurulmaları ciddi sakıncaları beraberinde getirmektedir.

Bu konuya bir çözüm üreten HARP, ürettiği Drone Savar’larla, drone’lara yüksek hızda elektronik harp teknolojisi uygulamaktadır. Elektromanyetik saldırıya maruz kalan drone’lar komuta kontrol ile bağlantıyı kaybederek etkisiz hale getirilmektedirler. İnsan sağlığı ve çevre güvenliğine zararı bulunmaması, sessiz ve hızlı bir sonuç üretmesi sebebi ile Drone Savar’lar, drone ile mücadelede etkin bir çözüm sunmaktadır.

Drone’lar komuta kontrol, görüntü aktarma ve GPS/Glonass uydularına bağlanmak için 3 ayrı frekansta çalışmaktadırlar. Üretilen drone’ların %99’ u 2.4 Ghz ve 5.8 Ghz frekans bantlarını görüntü aktarma ile aynı zamanda uzaktan kontrol amacı ile kullanıyor. Ayrıca bazı üst modelleri Gps/Glonass uyduları ile bağlantı kurarak koordinat bazlı uçuşlar gerçekleştirmektedirler.

Drone Savar elektromanyetik silahı, 2.4 Ghz, 5.8 Ghz ve GPS/Glonass frekans bantlarına aynı anda yüksek güçte elektronik harp uygulamaktadır. Üretilen güçlendirilmiş karıştırma frekansları ilgili frekans bantlarında odaklanmış RF antenlere iletilerek hedefe kayıpsız olarak aktarılmaktadır.

Drone Savar ile vurulan drone’lar, uzaktan kumanda ve gps uyduları ile bağlantılarını kaybedip oldukları noktaya iniş yaparak ele geçirilmektedir. Bu haber aracılığıyla geçtiğimiz senenin sonlarına doğru yayınladığımız Drone Killer V4 inceleme videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz: