Drone Öldüren Silahlar Sayesinde Dünya Ekonomik Forumu'nda Kuş Uçamadı

İsviçre'nin dünya ekonomisinin kalbine ev sahipliği yapan Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda dronekiller silahları sayesinde izinsiz hiçbir görüntü elde edilemedi.

Günümüzde görüntü almak ve diğer bazı amaçlar için kullanılan insansız hava araçları ya da daha da bildiğimiz adıyla drone'lar, yasaklı bölgelerde uçarak zaman zaman illegal işlere de imza atabiliyor.

Bu tarz durumları engellemek içinse devreye drone-savar silahlar giriyor. Özellikle siyaset ve ekonominin önemli isimlerinin yer aldığı Dünya Ekonomik Forumu'nda da drove-savar silahlar devreye girdi. Daha önce Barack Obama'nın koruması için kullanılan drone-savar silahlar bu kez İsviçre'nin Davos kasaasında Dünya Ekonomik Forumu'nu korudu. Drone-savar silahlar sayesinde forumun gerçekleştiği bölgenin 2km çevresine hiçbir şekilde drone'lar yaklaşamadı.

Ayrıca drone-savar silahların mantığını merak ediyorsanız yerli drone-savar silahını incelediğimiz videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: