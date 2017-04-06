Drone Racing League'in yeni sezon hazırlıkları başladı. Yeni drone'larla birlikte pilotların yetişebilmesi için herkese açık ücretsiz simülasyon da yayınlandı. İndirmeyi unutmayın.

Hız tutkunları için yeni yeni şekillenen bir spor türü var. Son zamanlarda oyunlar E-spor liglerinin oluşmasını sağlarken, teknoloji de gün geçtikçe farklı alanların gelişmesine yardımcı oluyor. ESPN, SkySports gibi dünyanın en ünlü spor kanallarında yayın yapan Drone Racing Ligi, 2. sezonuna girecek. Geçen yıl açılış sezonu olmasına rağmen yaklaşık 30 milyon görüntülenmeye ulaşan DRL, bu sene çok daha hızlı, çok daha heyecanlı ve çok daha çevik drone’larla inanılmaz mücadeleler vermeye hazırlanıyor.

DRL 3 ismiyle, 2. sezona özel olarak tasarlanmış drone’larla yarışacak yarışmacılar, bu kadar yüksek hızda drone’ları kontrol etmeye çalışacak. Beş hücreli, 18.000 milimetrelik güç kaynağı bulunan drone’lar, özel olarak bu lig için üretildi. Saatte 85(136 km) mil hıza çıkabilen drone’ların bir saniyenin altında 80(128 km) mil hız sınırına ulaşabildiğini söylemek gerekiyor. Geçen sene oluşan kazalarda parçalanan çok fazla drone’un olmasından dolayı, yeni DRL 3’ler kazalara daha fazla duyarlı hale getirildi. Aynı zamanda, hasarı absorbe etmesini ve uçmaya devam etmesini sağlayan esnek bir polikarbonat çerçeve ile güçlendirildiler.

DRL 3 kullanacak 2. sezon pilotları gizlilik içinde eğitim görecek. Yeni sezon için yaklaşık 300-400 çalışır durumda drone hazırlandı. DRL3’ün göbeğinde LED ışıklar da eklendi, bu sayede drone’lar çok şık duruyor.

Yeni tasarım halihazırda antrenman yapmak isteyen pilotlar için hazır olsa dahi drone sporunun hala çok genç bir spor olması, pilotların biraz korkmasına sebep oluyor. DRL de organizasyona daha fazla yarışçı getirmek için uğraşıyor. Hatta bunun için özel bir simülatör bile geliştirildi. Yazılım, Mac ve PC bilgisayarlarda çalışıyor ve tam boyutlu uzaktan kumanda veya Xbox, PlayStation gibi konsol kontrolcüleri ile antrenman yapılabiliyor. Simülatörü buraya tıklayarak ücretsiz indirebilirsiniz.

Yeni sezonun ve DRL 3’ün teaser videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Bu arada Teknostore bünyesinde fiyatı ve performansıyla ilginizi çekecek bazı yarışçı drone ürünler bulunuyor. Dilerseniz şuradaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.