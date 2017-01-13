Drone'u Space Needle Gözlem Kulesine Çakılan Kullanıcının Başı Dertte!

Drone kullanmak her zaman eğlenceli sonuçlar doğurmayabiliyor.

1959 yılında ABD'li işadamı Edward Carlson'nın Almanya'da bulunan Stuttgart Kulesi'nden esinlenmesi ile yapımına başlanan ve 1962 yılında tamamlanan Seattle'ın sembolü Space Needle gözlem kulesi, son zamanlarda drone kullanıcılarının uğrak alanlarından biri olmuş durumda.

Fakat bu drone kullanıcıları, -kulenin görkeminden midir ya da farklı bir sebepten midir bilinmez- bazen drone'ların kontrolünü kaybedebiliyor. Bu haberimizdeki drone kullanıcısı da onlardan biri.

Tabii bu durum masum bir şey olarak görülebilir fakat, haberimize konu olan drone kullanıcısının başı epey bir ağrıyacak gibi. Drone'u kuleye çakılan kullanıcıyı, drone üzerinden bulunan seri numarası aracılığı ile tespit eden Seattle Polis Departmanı, şehirde drone'lar konusunda herhangi bir yasa mevcut olmasa da pilotu rahat rahat bırakmayacaklar gibi.

Zira kimliği tespit edilen pilot, en fazla 1 yıl olmak şartı ile hapis cezası, ayrıca 5.000 dolar para cezası ile karşı karşıya.

Pilotun henüz drone'unu masum bir şekilde mi kullandığı, yoksa ticari amaçlar için mi kulenin görüntülerini aldığı bilinmiyor. Ancak bu konuda epey bir başı ağrıyacak, orası kesin.

Space Needle CEO'su Ron Sevart'ın dediğine göre mülk alanlarına izinsiz şekilde girip görüntü almaya çalışırken başarsınız olan drone'ların sayısı, bu videodaki drone ile birlikte 3 olmuş durumda.