10 km Yükseklikteki Drone'u ile Fotoğraf Çeken Adam

Rusya’da adını söylemekte zorlandığım (Денис Корякин) bir adam, 33.000 feet yüksekliğe çıkardığı drone’undan eşşiz görüntüler yakaladı.

Yüksek irtifada fotoğraf ve video çekmek için genellikle hava balonları kullanılır. Bu balonların yavaş yavaş yükselmesi ve pek çok ekipmanı yukarı taşıyabilmesi, bu tarz çekimlerde en güvenli ulaşım aracı olarak görülüyor. Günümüzde bu algı yavaş yavaş değişiyor. Drone’ların piyasaya girişiyle pek çok şeyin değiştiğini görüyoruz. Son yıllarda irtifa çok yüksek olmadığı sürece, bu tarz çekimler için drone’ları kullandığımız görülüyordu.

Normalde drone’lar çekimler için uygun aletler olsa da pek çok devlet, bu cihazların belirli bir irtifaya kadar çıkmasına izin veriyor. Rusya’da böyle bir yasanın olmadığını fark eden Денис Корякин isimli bir adam, yaklaşık 1 kg ağırlığındaki hobi drone’uyla 33.000 fit (10 km) yükseğe çıkıp muhteşem görüntüler yakalamayı başardı. 25 dakikalık bir uçuş süresine sahip hobi drone’unu uçuran adam, Rusya’nın drone yasasındaki açığını kullandı. Dünyanın pek çok bölgesinde drone uçurmak yalnızca belirli bir irtifaya kadar izin veriliyor. Bu irtifanın üzerinde drone uçurmak yasak kabul ediliyor.

Örneğin Hollanda’da 120 metreye kadar yukarı çıkarabileceğiniz drone’lar, özel izin alınsa dahi çok yükseklere çıkamıyor. Bunun ardında çok gerekli bir sebep var. Günümüz modern uçakları, yolculuklarını 30.000 ila 40.000 feet arasında sürdürüyorlar. Evet, bir drone’un uçağa çarpma ihtimali çok az, çarpsa da uçağa zarar verme ihtimali de çok az, ancak bu az olan ihtimal gerçekleşirse sonuçları önlenemez olabilir. Bu sebeple dünya üzerindeki pek çok ülke, drone ve diğer yüksek irtifa ürünlerine yükseklik sınırlaması koyuyorlar.