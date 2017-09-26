Hareketli bir tren üzerinde, altında ve üstünde bir drone’a taklalar attırmak beceri isteyen bir iş. Ancak profesyonel bir drone operatörü olan bu adam için hiç zor değil.

Kameralı drone operatörü Paul Nurkkala, neredeyse tüm dünyada mesleği ile tanınmış bir isim haline geldi. Elbette bu konudaki en büyük etken drone’u tıpkı bir savaş uçağı pilotu gibi rahatça yönlendirebilmesi. Hareketli bir yük treni üzerinde sergilediği şovu izlemek ise heyecan verici.

Paul videoyu “Yılın Uçuşu” başlığıyla YouTube kanalında yayınlamasından bu yana tık rekoru kırıyor. Kendisi, özellikle de canlı yayın akışlarında kullanılan birincil kamera açılı yayınları drone ile gerçekleştirmek konusunda usta olduğu için sık sık manevra yapıyor.

Videoda kullanılan drone üzerinde bulunan kamera ise GoPro HERO5’in bir versiyonu. Bu kamera hafifliği dolayısı ile daha çevik hareketler yapmayı mümkün kılıyor. Paul’un videoyu kaydettiği bölge ise yasal olarak drone uçuşlarına kapatılmış bir yerde bulunuyor. Hatta bu konuda nakliye treninin sahibi olan Union Pacific’in “Emniyet açısından hassas bir ortamda çalışıyoruz. Bir drone’u asla dikkat dağıtacak, ekipmanları ve insanları tehlikeye sokacak şekilde kullanmayınız” açıklaması yüzünden ceza yemesi de mümkün.

Hemen aşağıda izleyeceğiniz video her ne kadar heyecan dolu olsa da bizden uyarı: Eğer drone işine meraklıysanız, kurallara uymanızda fayda var. Aksi takdirde cihazınızı ve operatörlük lisansınızı kaybedebilir, para cezasına çarptırılabilirsiniz.