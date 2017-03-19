Türkiye Drone Yarış Ligi Resmen Başladı!

Ülkemizde ilk kez bu yıl düzenlenen drone yarış ligi start aldı.

Son birkaç senede popülerliği ve kullanım alanı ciddi şekilde artan drone'lar, kendi yarışlarında da karşımıza daha önceden çıkmışlardı. Şimdi ise Drone Uçuş Kulübü tarafından hazırlanan yarışma ile Türkiyen'nin ilk Drone Yarış Ligi de başlamış bulunmakta.

Bugün, Volkswagen Arena'da başlayan ve 32 yarışmacının mücadele edeceği Drone Yarış Ligi'nde yarışmacılar, çeşitli engeller ile donatılmış pistte hünerlerini sergileyecekler.

Drone Uçuş Kulübü Başkanı Tunç Namirvanlı'nın yarışma ile ilgili açıklamaları şu şekilde: ''Türkiye'deki ilk resmi kurum olarak hava sporları federasyonuyla beraber bir lig düzenledik. Bugün burada 3'ü yabancı toplamda 32 kişi yarışacak. Yarışlar gün boyu devam edecek. Sırasıyla İstanbul, Samsun, Antalya, İzmir ve tekrar İstanbul etabıyla Türkiye birincisi belli olacak. Türkiye birincisi Amerika'da düzenlenecek dünya şampiyonasında bizi temsil edecek.''

Saat 16:00'da eleme turları ve daha sonrasında finalin başlayacağı yarışmada 19:00 öncesinde de 1. Etap şampiyonu belli olmuş olacak. Yarışmanın 2.Etap yarışması İzmir'de düzenlenecek.