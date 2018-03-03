Dropbox, Google'la İşbirliği Yapacağını Açıkladı!

Dropbox, Google Cloud ve G Suite Apps ile işbirliğine gideceğini duyurdu. Bu gelişme bulut teknolojisini ve bu teknolojinin sağladığı uygulamalarda ne gibi değişiklikler sağlayacak?

Dropbox, Dropbox ve G Suite kullanıcılarını her iki platforma da tek bir merkezi konsoldan erişilebilmeyi ve dünyaya bir adım daha yaklaştırmayı amaçlayarak Google Cloud ile bir ortaklık duyurdu. Dropbox, kullanıcıların Dropbox'ı Google'ın verimlilik ve işbirliği araçları ile daha etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak bir dizi entegrasyonu yakında devreye sokmaya başlayacak. Bu atılımlar, Dropbox'un iş için birleşik bir düzen sunma girişimi olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılar, gelecek haftalarda ve aylarda yeni hizmetleri kullanabilecekler.

Merkezileştirilmiş İçerikler

Dropbox kullanıcıları, direkt olarak yeni Google Docs, Sheets ve Slides dosyaları açabilir, görüntüleyebilir, düzenleyebilir, kaydedebilir ve Dropbox'tan direkt olarak paylaşabilir. Dropbox içinde çalışan bir kullanıcı, Google Docs, Sheets veya Slide dosyasını kendi Dropbox'ına kaydedebilir.

Güvenli İşbirliği

Dropbox Business yöneticileri, güncellemeden sonra Dropbox'ta bulunan Google Docs, Sheets ve Slides içeriklerini yönetebilecek.

Daha Etkili İletişim

Gmail ve Google Hangouts Chat yazılımları için yerel Dropbox entegrasyonları inşa ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, direkt olarak Dropbox hesaplarındaki bir dosyayı Gmail'den veya Google Hangouts'tan gönderebilecekler. Buna ek olarak, Gmail eklentisi, kullanıcıların bağlantılı dosyalar için oluşturma, değiştirme ve son erişim tarihlerini görüntülemelerine de izin verecek. Benzer şekilde, Hangouts ile kurulan entegrasyon, kullanıcılara Dropbox dosyalarını doğrudan sohbetten önizleme olanağı sunacak.

Yeni ortaklıkla Dropbox, işletme alanındaki hakimiyetini genişletti. Şirket Microsoft Outlook ve Adobe XD CC entegrasyonları ile zaten ortaktı ve Google Cloud'un bu oluşuma eklenmesi, şirketlerin çoğunun hangi işletme araçlarını kullanırsa kullansın Dropbox ile yolunun kesişeceği ve Dropbox'ı kolayca kullanabilecekleri anlamına geliyor.