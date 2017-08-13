Popüler bulut depolama sistemlerinden Dropbox, iki-aşamalı doğrulama sistemine mobil sorguyu ekleyerek SMS'e bağlılığı ortadan kaldırdı.

Dropbox iki-aşamalı doğrulama sistemine mobil sorguyu da ekleyerek şebeke çekimi olmayan ancak internete ulaşılabilen yerlerde -oldukça nadir bir durum olsa gerek- kullanıcıların hesaplarına erişebilmelerini sağlıyor.

İran asıllı Arash Ferdowsi ve Drew Houston tarafından 2007 yılında kurulan popüler bulut depolama servisi, iki-basamaklı doğrulama sistemine tüm endüstri gibi geçiş yaparak güvenliği belirgin ölçüde arttırmıştı. Bu teknolojinin de hepsinde olduğu gibi avantaj ve dazavantajları olduğunun bilincinde olan firma yetkilileri, kötü yanları bazı çözümlerle ortadan kaldırmak istiyor.

İki yanı keskin kılıç gibi kullanıcılara güvenlik sağlayan ancak bazı koşullarda kullanıcının da kendi hesabına erişmesini engelleyen önlem, mobil sorguyla daha kullanışlı hale getirilmeye çalışılıyor. Herhangi bir tarayıcıdan Dropbox hesabınıza girmeye çalıştığınızda size gönderilen SMS'teki şifreyi girmeniz isteniyordu. Kullanıcılardan gelen dönütler şebekenin zayıf olduğu yerlerde SMS alınamadığı için hesaplarına giriş yapamadıklarına dair şikayetlere kaymaya başlayınca yapılan değişiklikle artık internet olduğu sürece telefonunuzdan girişi basitçe onaylamanız mümkün.

Bir çevrimiçi bulut hizmetine çoğunlukla Wi-Fi ile eriştiğimiz için şebeke çekimini kapatmayı tercih eden kullanıcılar bu sayede rahatlıkla girişlerini onaylayabilecekler. Şebekede sorun yaşamayanalar için de şüphesiz SMS'ten daha kullanışlı bir yol olacak özelliğin nasıl çalıştığını alttaki videodan izleyebilirsiniz. Gösterim bir MacOS bilgisayar ve iOS telefon üzerinden yapılmış ancak Android'te de aynı şekilde çalışacaktır.