Dropbox Paper Kullanıcı Arayüzünü Geliştirdi

Dropbox kullanıcı arayüzü ve takvim eşleştirmelerini düzenleyen yeni bir güncelleme paylaştı.

2007 yılında Arash Ferdowsi ve Drew Houston tarafından kurulan bir paylaşım ağı programı olan Dropbox, her kullanıcıya ücretsiz 2 GB kadar veri saklama alanı vermekte. Bunun haricinde kullanıcı çevrimiçi olunduğu süre içerisinde arkadaş listesindekiler ile sınırsız ebatta dosya paylaşımı yapabiliyor. Dropbox, paylaşımı kullanıcıdan izinsiz bir şekilde Torrent gibi her yere yaymaz, bunun yerine kullanıcı gizliğinin korunması anlaşmasıyla sadece kullanıcının izin verilen diğer kullanıcılar arasında klasör içeriğini paylaşım ağı üzerinde paylaşılmasına izin verir.

DropBox Paper kullanıcılarının dosyalarına daha kolay erişmesini sağlayacak bir güncelleme alıyor. Güncellemedeki hedef tüm cihazlar arasında daha iyi bir entegrasyon kurarak takvim gibi öğelerde kesintisiz bir deneyim sunmak. Paper mobile düzenleyicisinde ayarlanan bir etkinlik veya toplantı için tüm cihazlarınız üzerinden çıkartmalı bildirimler alabileceksiniz. Aynı zamanda bu hizmeti Outlook takviminize de ekleyebilirsiniz.

Güncellenmiş uygulama, telefonunuzda veya tabletinizde erişebileceğiniz gelişmiş bir kullanıcı arayüzü gösteriyor. Ayrıca çevrimdışı modun yanı sıra yeni özellikler, düzenleme araçları ve entegrasyonların yer aldığı Dropbox Kağıdı var. Güncel Dropbox sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. Peki, siz yapılan bu güncellemeden sonra Dropbox kullanmayı düşünüyor musunuz?