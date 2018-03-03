Fosil yakıtlardan sağladıkları yüksek geliri teknolojiye yatıran Arap şehirlerinin başında gelen Dubai, şimdi de otonom şekilde çalışan 6 kişi kapasiteli yolcu taşıma 'kapsülleri'ni test etti. Dubai daha önce de Hyperloop 'lokomotifi'lerini tanıtmıştı.

Gelecek ve Arap ülkeleri, teknolojik üretime uzaklıkları düşünüldüğünde bir araya gelmesi oldukça zor iki kelime olarak düşünülür ancak Dubai'ye bir ziyaret gerçekleştirildiğinde geleceğe adım atmış gibi görünebilir. İnsan yapımı adaların olduğu, dünyanın ilk jepack'li itfaiyecilerinin bulunduğu ve ilk tamamı 3 boyutlu yazıcıdan üretilen ofisinin bulunduğu Dubai, şimdi de vatandaşlarının bilim-kurgu tarzında yolculuk yapmalarını istiyor. Emirlik yakın zamanda, her biri 6 kişiye kadar taşıyabilen otonom bir sürüş sağlayan kapsüllerini tanıttı ve test etti. Bu testlerin Dubai'nin teknolojik yatırımının reklamı olduğu da belirtildi.

Dubai'nin Karayolu Taşımacılık Otoritesi (RTA) tarafından geçtiğimiz ayın sonunda şehrin iki ana caddesinde test edilen kapsüller, ABD'li Next Future Transportation tarafından İtalya'da üretildi. Kapsüller saatte 80 kilometre hız yapabiliyor. Dubai'nin gerçekleştirdiği tüm adımlar emirliğin 2030 Dubai Future Accelerators programının bir parçası olarak görülüyor ve günlük ulaşımın %25'inin tamamen otonom olması hedefleniyor. Bu program dahilinde RTA, daha kapsamlı araştırma ve geliştirme için oldukça yüksek paralar harcıyor. Ancak Dubai'nin 2030 programı henüz hiçbir büyük Batı ülkesinde bulunmuyor.

RTA'ya göre bu plan, ilk olarak önceden programlanmış güzergahlara kapsül dağıtmak olarak belirtildi. İlerleyen süreçte ise, eve gidiş ve gelişler için seyahat hizmeti gibi mobil uygulama kullanılacağı söylendi. Next Future'un otonom kapsülleri Dubai'nin ilgilendiği en yeni ulaşım teknolojilerinden sadece bir tanesi. Emirlik yetkilileri, büyük şehirleri birbirine bağlayan bir ağ oluşturma da dahil olmak üzere bir dizi Hyperloop projesi üzerinde de çalışıyorlar.