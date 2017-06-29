Dubai Caddelerinde Akıllı Otomobiller Devriye Gezecek!

Yıllar geçtikçe teknolojisini katlayarak geliştiren Dubai, 2017'nin sonundan itibaren, caddeleri akıllı otomobiller ile devriye gezmeyi hedefliyor.

Bu yılın başlarında Dubai, yaza doğru, taxi dronelarlar ulaşım sağlayabileceğini açıklamıştı. Şimdi ise listesine akıllı otomobilleri de ekliyor. Yılın sonlarına doğru Dubai polisi, insanları tarayan, suçluları ve istenmeyen davranışları tespit edebilecek akıllı bir otomobil filosu kurmayı amaçlıyor.

Akıllı arabalar ise tamamen sürücüsüz çalışacak, şehri tek başına devriye gezecek ve karşılaştığı kişileri taramak için biyometrik yazılımı kullanacak. Yetkililer, bir bölgedeki aracın varlığının suçu caydırmak için yeterli olacağını umuyor. Aynı zamanda arabalar, hava gözlemi için Dubai Polisinin komuta odasına bağlanacak olan bir onboard drone ile birlikte geliyor.

Singapur merkezli şirket OTSAW Digital, şehir için O-R3 güvenlik robotlarını üretecek. Gezinmek için bir lazer tarayıcı, termal kamera, HD kamera, GPS ve lidar ile donatılmışlardır ve ayrıca bu kameraları yüz ve plaka tanıma için kullanabilirler. Robot aracı tamamen otomatik iken, insanlar sistemleri geçersiz kılabilir ve gerekirse OR-3'ün kontrolünü kolayca alabilir.

Dubai polis departmanı, daha önce de polis gücünün yüzde 25'ini robotlarla değiştirme niyetini belitmişti. Geçen ay da Dubai, ilk robot polis memurunu tanıttı. 2017 yılının sonuna kadar OR-3 araçlarının eklenmesiyle Dubai, 2030 yılına kadar tamamen robotik, akıllı otomobillerle, karakol oluşturmak için elinden geleni yapıyor.