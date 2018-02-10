Dubai'de yapımı süren ultra lüks evlerin inşaat çalışmaları sürerken, 50 ev Bitcoin karşılığında satıldı. Bir kişinin 10 ev aldığı belirtiliyor.

İç çamaşırı devi Michelle Mone ve milyarder ortağı Doug Barrowman tarafından geçtiğimiz Eylül ayında Dubai'de başlatılan, 327 milyon dolarlık gayrimenkul yapım projesi çerçevesinde, apartman daire satışları başladı. Barrowman tarafından satışlara ilişkin olarak yapılan açıklamada "1300 konuttan 50'sini bu iş için ayırdık. Hepsini sattık. Bazıları bir ve iki tane bir kişi ise 10 tane satın aldı" ifadelerini kullandı.

Dubai Bilim Parkı'nda bulunan sitede başlayan inşaatın 2020'de tamamlanması planlanıyor. Barrowman'ın Dubai'de bulunan şirketi Aston Developments tarafından gerçekleştirilen proje, Knox Group'un yaklaşık olarak 8 milyar Türk Liralık protföyünün bir parçası olarak öne çıkıyor. Proje kapsamındaki daire fiyatları ise şöyle: Stüdyo daireler (1+0) 130 bin ABD doları (yaklaşık 15 bitcoin), iki yatak odalı daireler ise 380 bin ABD doları (45 bitcoin).

Satışlarla ilgili açıklamalarda bulunan Michelle Mone, alıcıların karışık yaş gruplarından olduğunu ama genellikle erken Bitcoin yatırımcıları ve hayatını bu yola adayan programcılar kalıbına uyduğunu ifade etti. Mode, alıcılarla iletişime girmenin oldukça kolay olduğunu ve karanlık odalarda kapüşonlarıyla oturan insanlara hiç benzemediklerini ifade etti.