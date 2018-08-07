Kiraladığı Otomobille Hız Yapan Turiste 250 Bin TL Ceza

Dubai'de bir İngiliz turist, kiraladığı son model bir spor araçla yaptığı hız sebebiyle 4 saatten kısa bir süre içinde 250.000 TL'den fazla trafik cezası aldı.

İsmi açıklanmayan turiste, gece geç saatlerde şehrin en kalabalık yollarından birinde hız limitini onlarca defa geçtiği gerekçesiyle, 175.000 dirhem (47.600 ABD Doları, 251.000 TL) trafik cezası kesildiği belirtildi.

The National gazetesinin haberine göre, İngiliz turist, Şeyh Zayed Caddesi'ndeki bütün hız kameralarına yakalandı ve bir noktada ise saatte 240 km hız yaptı.

Lamborghini Huracán model aracın kiralandığı oto galerisinin sahibi, gazeteye yaptığı açıklamada, sürücünün garanti olarak pasaportunu kendilerine verdiğini açıkladı. Galerinin sahibi, cezayı kendileri ödemek durumunda kalabileceklerinden aracı henüz geri alamadıklarını ifade etti.

Ceza ruhsattaki isme

Galerinin ortağı Faris Muhammed İkbal, "Araç bağlanırsa, bu cezayı ödeyemeyiz. Araba hala turistte, kaldığı otelin otoparkında ve geri almaya da çalışmayacağım. Hem sonra, cezayı kim ödeyecek? Elbette ki biz ödememeliyiz, hata onun ve bu parayı da o ödemeli" dedi.

Dubai yasalarına göre trafik cezaları ruhsattaki isme kesiliyor. Yani söz konusu turist teoride cezayı ödemeden ülkeyi terk edebilir, fakat pasaportu galeride olduğu için bunu yapması zor.

İkbal, "İngiliz Büyükelçiliği'ne gidip pasaportunu kaybettiğini söyleyebilir, yenisini alıp ülkeden ayrılabilir. Bu pasaportu uzun süre tutamam" diye konuştu.