Volocopter adındaki Alman firması, Dubai ile elektrikli uçan taksi filosu için anlaşma yaptı.

Alman kökenli bir firma olan Volocopter, ya da diğer adıyla E-volo, Dubai ulaşım bakanlığıyla yeni yaptığı anlaşmayı açıkladı.



Anlaşmaya göre, 18 pervaneli tam elektrikli uçan taksiler, bu yıl sonunda hizmete başlayacak.



Volocopter’in bu iş için seçilen prototipi VC200, geçen yıl ilk insanlı uçuşunu başarıyla tamamlamıştı. Bu yıl başlarında ise Avrupa’nın en büyük ulaşım fuarında ilk seri üretim modeli olan 2X modelini tanıttı. Saatte 70 kilometre hızla 27 kilometrelik bir menzile sahip olan araç, en yüksek hız olarak da 100 kilometre/saate ulaşabiliyor.





Dubai’den gelen haberlere göre, Volocopter şehirde uçacak tek hava taksisi olmayacak. Çinli drone firması Ehang ile de tek kişilik ulaşım araçları alanında anlaşma yapıldığı bilgisine sahibiz. Bunun yanında tüm dünyada taksilere meydan okuyan Uber de uçan taksi filosunu 2020’de Dubai’de tanıtacak. Ve uçmak hiç bana göre değil diyenler için de, Elon Musk’ın şirketiyle birlikte çalışan Dubai, ilk yolcu taşımaya uygun Hyperloop sistemini kurmak istiyor.