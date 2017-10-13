Dubai Polisi, Fütüristik Araçlarına Hoverbike'ı da Ekledi

Dünya'nın belki de en über polis araçlarına sahip ülkesi olan Dubai'de, polislerin envanterine hoverbikelarda eklenecek.

Lüks binalar ve araçların ülkesi Duabi, ülkeyi Fütürizm cennetine çevirmeye devam ediyor. Halihazırda robot görevliler ve self-drive pistler gibi fütüristik bir donanıma sahip olan ülkede emniyet güçlerine uçan motosikletler (hoverbike) verileceği açıklandı. (Bu adımla Dubai polisleri Jedi'lara bir adım daha yaklaşacağa benziyor). Gitex Teknoloji Haftası'nda açıklanan Hoversurf Scorpion'lar, Duabi polisi tarafından acil durumlara müdahale edilebilmesi için kullanılacak. Bu araçlarla emniyet güçleri havayı ve trafiği daha rahat bir şekilde gözlemleyebilecek.

Rus yapımı olan bu araçlar tamamen elektrikle çalışıyor ve şarj başına 25 dakikalık bir kullanım süresi sunuyor. Yaklaşık olarak 70 km hıza ulaşan Scorpion'lar acil durumlarda 4 km kadar kendi başına uçabiliyor. Hoversurf'un konsept araçlarından biri olan Scorpion-3, pilotun kontrolü kaybetmesi, çok hızlı veye çok yüksek uçuşlar gibi bazı durumlar düşünülerek güvenlik önlemleri barındırıyor ancak Dubai polisinin edineceklerinin nasıl olacağı henüz bilinmiyor.

Öte yandan, Hoversurf CEO'su Alexander Atamanov, Facebook'tan yaptığı açıklamada Dubai polisinin Scorpion'larla hizmet edebilmesi için bölgede seri üretime geçecek bir mutabakat anlaşması imzaladıklarını da duyurdu. Dubai'nin bu teknolojik atılımını (her ne kadar satın alınarak da yapılsa) nasıl buluyorsunuz? Sizce polislerimize de böyle araçlar verilmeli mi?