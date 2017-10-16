Dubai Polisi, Suçla Mücadelede 'Hoverbike'ları Kullanacak!

Rus yapımı Hoverbike'lar çok yakında Dubai polislerinin suçluları uçarak yakalamasını sağlayacak.

Geçtiğimiz hafta Dubai’de düzenlenen Körfez Bilgi Teknolojisi Fuarı’nda Rus Hoversurf şirketi, Dubai Polis Teşkilatı ile geliştirdikleri yeni ‘uçan bisiklet’ Hoverbike’ı tanıttı. Dubai polisi, yakın zamanda suçla mücadelede Hoverbike’ı kullanabilecek.

Scorpion(Akrep) isimli Hoverbike, 5 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. Dolayısı ile özellikle de bir araca sahip olmayan suçluları yakalamak için son derece faydalı bir araç. Ancak büyük bir dezavantajı var ki şarj ömrü yalnızca 25 dakika. Bu sebeple güvenlik güçlerinin araçlı ya da araçsız bir şüpheliyi Hoverbike ile yakalaması için bir zaman sınırı bulunuyor.

Henüz Scorpion Hoverbike’ın pervanelerinde bir koruyucu görünmüyor. Dolayısı ile hem kullanıcı hem de etrafta bulunan siviller için pervanede bulunan bıçaklar çok ciddi tehlike oluşturuyor.

Polis güçleri, Hoverbike’ları herhangi bir ihbarda değil, yalnızca acil durumlarda trafik ve diğer takip engelleri bulunduğunda kullanmayı planlıyor. Tabi bu kadar tehlikeli bir araç ile suçluların zarar vermeden nasıl yakalanacağı da başka bir soru işareti.

Hoverbike benzeri araçları güvenlik için kullanan tek kurum Dubai Polisi değil. Birleşik Devletler’de de alış veriş merkezi gibi büyük alanlarda bu tarz tehlikeli güvenlik ekipmanları kullanılabiliyor. Gerçekçi olursak bu kadar ekstrem cihazların yüksek derecede tehlikeli olması normal.